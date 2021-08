Benjamin Mendy, el defensor francés de Manchester City, fue puesto este viernes en prisión preventiva por un tribunal británico, tras ser acusado de cuatro cargos de violación y una agresión sexual.



El jugador, que fue entrenado por Marcelo Bielsa y Zinedine Zidane en el pasado, y ahora por Pep Guardiola, decidió mantenerse en silencio en el estrado de Chester, al noroeste de Inglaterra, y solamente habló para confirmar su nombre, dirección y fecha de nacimiento. En ese mismo momento el juez dictó la prisión preventiva por al menos dos semanas.



Por su parte, las víctimas serían tres mujeres, una menor de edad, y esto derivó también en la suspensión por parte del club mientras dure la investigación y el juicio.

Mendy arribó al City en el 2017, durante el mercado de pases de verano, proveniente de Monaco y a cambio de 70,5 millones de dólares, lo que lo convirtió en el defensor más caro de la historia en su momento.Se sabe que el valor de su ficha no se reflejó en el campo, ya que tuvo varias lesiones y algunos hechos escandalosos en los últimos tiempos como cuando le incautaron su Lamborghini Avenador SVJ, de un valor de más de 500.000 euros (587.000 dólares), a finales de 2020, por no tener licencia de conducir, ni seguro.Este no es el primer jugador profesional en ser acusado de violación. Otros que recibieron denuncias en el plano internacional fueron el francés, entonces jugador del Queens Park Rangers, aunque salió en libertad bajo fianza tras la acusación de una mujer de 39 años por violación colectiva.

Además,, que terminó en un acuerdo extrajudicial con una exmodelo estadounidense, Kathryn Mayorga, que le acusaba de haberle violado en 2009 en una habitación de hotel de Las Vegas.Mientras que el brasileñoterminó con su causa de presunta violación archivada en los Tribunales de Río de Janeiro pero su compatriotafinalizó, por otra causa, sentenciado a nueve años de prisión por un tribunal de Milán por la violación colectiva de una joven albanesa de 23 años, cuando el futbolista militaba en el AC Milan.En tanto, en nuestro país, el ex Independienteestá detenido desde el 3 de julio de 2020 tras ser prófugo de la justicia por la condena a seis años y medio de prisión por violación.