El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó a la ciudad siberiana de Kemerovo, depositó flores junto al centro comercial donde el domingo último un incendio causó al menos 64 muertos, 41 de ellos niños, criticó la irresponsabilidad de los funcionarios encargados de habilitaciones y controles, y prometió que todos los culpables serán castigados. Poco después, el jefe del Kremlin decretó duelo nacional para el miércoles, según informó la oficina presidencial a través de un comunicado citado por la agencia de noticias estatal TASS.



El jefe del Kremlin se reunió este martes con el gobernador de la región, Aman Tuyelev, a quien encomendó prestar todo tipo de asistencia a los deudos de las víctimas y a los heridos en el siniestro, el más grave ocurrido en el país desde 2009, cuando 153 personas murieron en el incendio de un club nocturno.



"Hay que dar una valoración jurídica a las acciones de cada uno de los funcionarios", dijo en una reunión con autoridades locales y federales, según informó la agencia de noticias EFE.

"No tengan la menor duda: todos los culpables serán castigados", prometió Putin durante una reunión con el alcalde de Kemerovo, Iliá Serediuk, y un grupo de 15 ciudadanos en el depósito de cadáveres al que fueron trasladados los restos de las víctimas.



"¿Cómo permitieron adoptar semejantes decisiones sobre este edificio (el centro comercial)?", preguntó Putin al alcalde.



Serediuk contestó que el inmueble fue entregado en 2014, cuando él mismo aún no había asumido como alcalde, aunque admitió que la última inspección a la que fue sometido el edificio se realizó en 2016.



"No se hicieron inspecciones durante dos años, pese a que hay que garantizar la seguridad", recriminó Putin.

Putin. Depositó flores en el lugar donde se homenajeó a las víctimas del fatal siniestro. (AFP)



Además, el mandatario ruso fue muy crítico al impartir directivas al organismo encargado de la investigación del siniestro a cargo del Comité de Instrucción de Rusia (CIR).



"Sin dinero no se puede conseguir ninguna certificación, y con dinero (los funcionarios) firman cualquier cosa", le dijo Putin a Yuri Bastrikin, presidente del CIR.



El siniestro, cuyas causas aún no fueron determinadas, ocurrió el domingo por la tarde, cuando el centro comercial Zimnaya Vishnia (‘Cereza de Invierno‘) se encontraba lleno de familias.



De acuerdo a las primeras investigaciones, el fuego comenzó en el cuarto y último piso del edificio, donde había dos salas de cine, cuyo techo se derrumbó, y un centro de juegos infantiles.



Las investigaciones preliminares detectaron numerosas irregularidades en el funcionamiento del centro comercial.



Por ejemplo, en el edificio no se activó la alarma antiincendios, y además las salidas de emergencia de los cines estaban bloqueadas.



El CIR anunció la detención de cinco personas en el marco de la causa penal abierta, entre ellas el arrendatario del local donde se originó el fuego y la directora general de la sociedad fiduciaria administradora del centro comercial.



En tanto, se está convocando una concentración silenciosa en Moscú para rendir homenaje a las víctimas del incendio a través de las redes sociales.



"Esta acción no está acordada con las autoridades. Vamos a concentrarnos en la plaza Pushkin, junto a la estatua. Estaremos sin pancartas ni lemas, será una vigilia silenciosa", afirman los organizadores en una publicación en Facebook recogida por la agencia de noticias EFE.