El crimen de Delfina Pan (28) en la ciudad estadounidense de Miami sigue causando conmoción aquí y allá, y por la causa, se encuentra detenido Agustín Mariani (20), quien es el principal sospechoso de haber matado a la joven argentina.

Para saber quién es este personaje, hay que decir que Mariani cumplirá 21 años en febrero, es oriundo de la localidad bonaerense de Bella Vista, donde hizo el colegio secundario y luego se inscribió en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica, donde realizó el curso de tripulante de cabina.

"Cumplidor, muy buen bartender, preparaba todos los tragos del bar, que gustaban mucho... Era amigo de unos pocos, pero a esos amigos les contaba todo, incluso sobre lo que le pasaba con Delfina", describió una persona que mantuvo el anonimato, pero que frecuentaba a Mariani en el bar Kansas, de Miami Beach, donde ambos trabajaban. "Yo era su superior, conmigo no se mostraba raro... Pero esto que pasó no se veía venir, para nada... Tampoco se contactaba con ella durante las horas de trabajo".

Desde hacía casi un año que Mariani trabajaba en el bar, donde "hay muchos argentinos que se ganan el mango". Una de ellas era Delfina Pan, que fue asesinada el lunes último en la puerta de su casa de la avenida Harding, donde vivía con su amiga Melina. El entorno más cercano a la diseñadora hace saber que "él estaba enceguecido por ella, la acosaba y ella sentía miedo y por miedo no hablaba del tema".

Delfina Pan murió apuñalada en la ciudad de Miami (Twitter).

La fuente aseguró que "Mariano nunca mostró interés por ella mientras estaba acá adentro, pero yo sabía por algún comentario que sí le escribía y la llamaba. De todas maneras, Delfina nunca me manifestó ningún tipo de incomodidad, preocupación ni temor", remarca.

Pero amigas de la víctima dicen que "Delfi estaba preocupada, temía que la situación se complicara, porque habían pasado algunos episodios como un forcejeo o que se le había querido meter en el auto cuando ella se tomó un Uber. Incluso, se las había ingeniado para averiguar dónde vivía".

Delfina Pan: testimonio de una amiga

La amiga argumentó que "hace cuatro meses me enteré de que muchos empleados salieron a tomar algo, a bailar, y que Mariani se le declaró pero ella lo rechazó. A partir de allí, Delfina me dijo que no quería que él le prepara los tragos que ordenaban los clientes, por temor a que los hiciera mal y que ella fuera la que pusiera la cara".

En estos cuatro meses entre que Mariani se le declaró y el lunes 29 de noviembre, cuando la apuñaló en la puerta de su casa, "yo no supe más, pero tampoco noté un clima interno especial... Es decir que hasta la semana pasada no sabía si él seguía interesado en ella".

Se supo que borró todo el contenido de sus redes sociales y salió de los grupos de WhatsApp. Hasta bloqueó a gente cercana, como sus jefes. "Ese día (el lunes) se fue del trabajo sin avisarme, sin permiso, algo que me llamó la atención. Me pareció súper raro, obvio, por eso le escribí y lo llamé, hasta que me di cuenta de que me había bloqueado".

"No, sentí nervios pensando en que algo le pudo haber pasado a él o a su familia. Pensé cualquier cosas menos que podía estar haciendo una atrocidad. Cuando me enteré... no sé cómo decir lo que sentí, estaba desconcertada, no entendía bien lo que estaba sucediendo", agregó una trabajadora del lugar.

El crimen tuvo lugar en la ciudad de Miami (Twitter).

Cabe destacar, que Mariani está internado en el Jackson Memorial Hospital, donde se recupera de las heridas que él mismo se infligió luego de acuchillar a Delfina, en la puerta del edificio donde vivía la también diseñadora.