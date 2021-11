Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores reproducciones se las llevan los videos de mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, los famosos "challenge" o, muy al pesar de muchos, las infidelidades, los malos tratos o los malos servicios.

Agarrar a alguien con las manos en la masa es satisfactorio para cualquiera. Hoy en día, el poder de las redes sociales brinda la posibilidad de escrachar a cualquiera, y cuando se trata de un mal servicio, a nadie le tiembla el pulso. Mucho mas cuando la salud depende de ello. Es el caso de una clienta de un supermercado, que compró una torta y al abrirla encontró algo que quizá la haya traumado de por vida.

.

El hecho ocurrió en México, y una usuaria utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que en Chedraui, un supermercado ubicado en la Ciudad de México, le habían vendido una torta ya caducada. A pesar de que en la etiqueta del producto la fecha de vencimiento decía 13 de noviembre, la clienta publicó fotografías donde se ven los hongos que tenía adentro.

“Mi nombre es Rebeca López y compré un pastel en Chedraui select (sec 174, fortuna). El pastel estaba en estado de descomposición. Solo espero que nadie enferme”, denunció la usuaria el pasado 8 de noviembre. Como era de esperarse, internautas de todo el mundo no tardaron en reaccionar. Cuando se trata de un escrache a una empresa o restaurante, siempre está quien apoya la moción y hasta tiene otra queja para aportar.

La usuaria manifestó su bronca en Twitter y más clientes de Chedruai apoyaron la moción.

Al respecto, la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) le recomendó que presentara una denuncia sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Mientras que Chedraui le pidió a la clienta que les enviará un mensaje en privado con sus datos personales y una fotografía del ticket para darle seguimiento a su caso.

No sería la primer queja contra Chedraui

Luego de que se hiciera viral la queja de la usuaria, en días posteriores surgieron más reclamos de otros clientes. Ahora, Chedraui no solo carga con la venta de una torta vencida sino también con acusaciones de reetiquetar los productos y venderlos caducados adrede.

“Chedraui vende productos caducados, a mí me pasó con un jamón serrano. Fui a reclamar y me lo reembolsaron. Yo no compro nada de pan, embutidos o carnes en este súper”, comentó un usuario identificado como Juan Antonio.

“También compré un pastel de truffa (según) porque esa fue la primer decepción, no era como lo describieron ni como otro de trufa con la misma presentación y al querer comerse el festejado la fruta, sorpresa ¡Tenía hongos!", se quejó otro consumidor. Tras leer las quejas, Chedraui pidió a los clientes afectados que les compartieran su experiencia por mensaje privado para poder mejorar su servicio.