Robson de Souza, más conocido como Robinho fue sentenciado a 9 años de prisión por una violación grupal realizada a una mujer en 2013, en una discoteca de la ciudad italiana de Milán, tras la confirmación este jueves de la segunda instancia de la condena dictada por la Corte de Casación.

El primer dictado de la condena había sido en noviembre de 2017, por la cual el futbolista debía pasar 9 años en prisión y pagar una indemnización de 60 mil euros, equivalentes a más de 72.600 dólares, además de gastos legales.

Discoteca donde la mujer italiana fue violada.

Robinho podrá apelar la sentencia luego de un lapso de 90 días. De lo contrario, la condena se efectuaría en un período no mayor a 45 días, con la confirmación en tercera instancia en la Corte de Casación en Roma.

”Esta sentencia es un ejemplo para la tutela de las mujeres y demuestra que el sistema funciona, cuando hace falta”, comentó el abogado de la víctima, Jacopo Gnocchi, en declaraciones a medios italianos.

En octubre de este año salieron a la luz los audios de las grabaciones telefónicas que hizo la Justicia italiana en el marco de la causa y que derivaron en la condena del delantero, quien siempre negó las acusaciones y que tan solo se limitó a recalcar que “mantuvo sexo oral” de manera consentida con la denunciante.

Audios que incriminan a Robinho

Uno de los supuestos cómplices de esa noche en el bar milanés fue el músico Jairo Chagas, que actuó en el local donde ocurrió la violación colectiva y le expresó a Robinho su preocupación sobre el avance de la investigación. Por su parte, el futbolista contestó: “Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”.

“Menos mal que existe Dios porque yo ni toqué a la joven”, indicó para reconocer en la secuencia que vio a algunos de sus amigos “joder” a la víctima, pero no él. “Eran cinco encima de ella”, completó. En otra llamada, Robinho reconoció que “intentó” el coito, pero el úsico le recordó: “Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca”. “Eso no significa follar”, respondió el futbolista.

Robinho en su paso por el Milan de Italia.

Robinho le confeso a amigos del ex jugador del Real Madrid que estuvieron presentes en el boliche, su preocupación sobre el hecho de no saber si alguno de sus amigos había “eyaculado dentro de la mujer” y la había “dejado embarazada”. “Recuerdo que yo y tú no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido.... El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza”, expresó.

Si bien la confirmación de la sentencia en la que participaron ambas partes se tenía que desarrollar en mayo, fue pospuesta por causa de la pandemia de coronavirus.

Por su parte, el abogado del futbolista sostuvo que es imposible probar que seis personas perpetraran un acto sexual sin el consentimiento de la joven. Por tal motivo, Robinho se había declarado inocente.

El ex jugador del Real Madrid y del Manchester City, jugaba en el Milan en esa temporada y, según fuentes judiciales, su amigo Ricardo Falco también fue parte del abuso de la joven albanesa que festejaba su cumpleaños 23 en un bar de esa ciudad del norte italiano.

El Santos de Brasil había anunciado a principios de octubre el regreso del delantero brasileño, de 36 años, pero no concluyó el contrato por las presiones de la sociedad a causa de la condena por violencia sexual.