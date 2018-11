Se trata de Hannah Jenkins que se accidentó con su bicicleta en la localidad inglesa de Berkshire hace tres años y tuvo una insólita secuela. Se olvidó por completo de su idioma principal y comenzó a hablar en el que aprendió en su infancia.



Cuando despertó en el hospital estaba desorientada y sin entender por qué nadie le hablaba en su idioma. Los médicos explicaron que había sufrido la pérdida del segundo idioma debido a que la lesión física fue mínima, pero la cerebral no.



Su pareja, Andrew Wilde, se encontraba de viaje en Estados Unidos, cuando recibió un mensaje de texto de Hannah en Alemán. Cuando logró volver al Reino unido, se encontró con que no podía comunicarse con su mujer.



"Me sentía como si me hubiera despertado en un país extranjero y no podía entender por qué la gente no me hablaba en una forma que yo pudiera entender", explicó la mujer y agregó: "Los médicos no sabían que yo podía hablar alemán. Hasta que no hablé con mi hermana no se dieron cuenta".

La mujer tuvo una evolución leve con el pasar de los años.



"El alemán fue mi primer idioma oral. Era una regla que teníamos en casa, que cuando hablabamos era siempre en alemán, para mantener el idioma fresco en la cabeza. No podía entender cuando alguien en el hospital me hablaba inglés. Mi cerebro había perdido la capacidad", concluyó.



La situación de Hannah mejoró levemente pero ahora enfrenta algo aún más raro. Por la mañana habla en ingles pero por la tarde en alemán.



El neurocirujano Colin Shieff, declaró que enfrenta algo conocido como "pérdida del segundo idioma".



En este sentido, explicó: "Nuestros cerebros son muy sensibles y cualquier cosa que pueda molestar a la computadora puede impactar potencialmente en las palabras que emite. No hay un algoritmo que pueda explicar que un daño específico resulte siempre en la pérdida de sustantivos alemanes o gramática inglesa, pero sí que perdemos partes".