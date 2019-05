El casco del ex combatiente de Malvinas, Miguel Manuel Navarro se vendió en la mañana de este sábado por más de 700 mil pesos en un sitio de subastas on line, en Londres, y de esa manera se vio frustrado el deseo de la familia del veterano de poder recuperarlo.



"Terminó la subasta, el casco se vendió en 12.100 libras, unos 705.000 pesos argentinos. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y las palabras para mi viejo. Valen mucho más que un casco. Gracias!", publicó esta mañana en su cuenta de Facebook Verónica Navarro, hija del ex combatiente.



Desde hace unos días, Verónica y su hermano Mauricio intentaron desde las redes sociales recuperar el casco que su padre utilizó durante la guerra de 1982, en la que se desempeñó como jefe del Escuadrón Pucará.

La publicación del casco en Internet.