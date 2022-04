A solo horas del sorteo del mundial de Qatar 2022, un variado grupo de leyendas del fútbol jugó un torneo en Doha, Qatar, junto a varios dirigentes de la FIFA y a algunos locales. Entre ellos estuvo Javier Mascherano, quien disputó cuatro mundiales con la Selección Argentina y ahora la “rompió” en este mini campeonato.

El “jefecito” estuvo intratable dentro del verde césped, donde desplegó el futbol ordenado que siempre lo caracterizó, sumado a alguna que otra patada. Convivió con ex futbolistas de la talla de Iker Casillas, Bebeto, Andrea Pirlo, Diego Forlán, Javier Zanetti, Nery Pumpido y Youri Djorkaeff, entre otros.

Todos ellos jugaron un torneo que, según reveló el uruguayo entre risas y fastidio, tuvo seis partidos seguidos. Allí se consagró el equipo de Mascherano, quien se divirtió junto Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Pirlo y el mencionado campeón del mundo francés.

Javier Mascherano se coronó campeón del torneo que organizó la FIFA.

“Desde que me retiré prácticamente no jugué más, por lo menos en cancha granda, así que bueno volver a sentir la sensación”, declaró el ex Barcelona segundos después de terminar la final.

“Quedarse solamente con el haber salido campeón me parece un poco injusto. Fue una liberación que fue alimentada por los otros partidos por eliminatorias y se ve un equipo seguro de lo que hace adentro de la cancha. Se ve un equipo contento, que transmite alegría y al final la gente se termina identificando”, añadió sobre el combinado nacional.

El ex Barcelona jugó cuatro mundiales con la Selección Argentina: 2006, 2010, 2014 y 2018.

“Llegamos con un equipo afianzado, que sabe a lo que juega que te da una seguridad que hace pensar que tenemos que seguir por el mismo camino. Se ve que los chicos tienen muchas ganas de seguir mejorando, de seguir creciendo. Yo la verdad estoy muy tranquilo”, señaló.

El sorteo del mundial de Qatar 2022

Comenzará a las 13:00 horas (local) y contará con la conducción de Carli Lloyd (futbolista estadounidense), Jermaine Jenas (exfutbolista británico) y Samantha Johnson (futbolista estadounidense).

Además, las leyendas que participarán sacando las famosas bolillas serán Cafú, Lothar Matthäus, Tim Cahill, Jay Okocha y Ali Daei, a los que se sumarán Ahmed MalAllah, Bora Milutinovi y Rabah Madjer.