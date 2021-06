Ya va más de una vez que los videos de Tik Tok terminan siendo más perjudiciales que entretenidos o beneficiosos. Gracias a retos virales, niños han sufrido accidentes y han acabado en el hospital, por lo que varios padres arrancaron campañas en Facebook en contra de esta red social que los obliga a tener a sus hijos bajo cuatro ojos. Sin embargo, el caso de Tilly Whitfeld, una 'influencer' australiana de 21 años, estaba fuera del alcance de cualquier mayor: siguió un tutorial sobre cómo ponerse pecas falsas, utilizando agujas de cocer y tinta.

A través de sus redes sociales, la joven explicó los riesgos que conlleva esta nueva técnica de belleza viral exponiendo las consecuencias que sufrió: cicatrices faciales y ceguera temporal. Tilly participaba en un reality show de Reino Unido y quiso renovar su imagen, según ha explicado a The New York Times, pero no esperaba tener mal resultado.

.

Whitfeld se aplicó un tratamiento que le dejó quemaduras rojas en las mejillas y ceguera temporal. El video de TikTok, que constaba de un tutorial con pasos a seguir, mostraba a una mujer que utilizaba una aguja de coser para pincharse tinta en la piel y reportaba resultados que duraron seis meses. Es decir, las pecas falsas le duraron ese lapso de tiempo y por ende motivaba a los demás usuarios a implementarlo.

Whitfeld decidió pedir tinta para tatuajes por internet y probar el truco, pero pronto se arrepintió. La tinta que había pedido contenía "altos niveles de plomo", una sustancia extremadamente peligrosa y tóxica, por lo que a través de sus redes advirtió al respecto y mostró el antes y el después.

"Para aquellos que preguntan por qué tengo mi mascarilla de arcilla azul puesta continuamente durante todo el programa, así es como se veía mi cara una semana antes de entrar a la casa, por lo tanto, siempre tengo maquillaje y mi piel siempre está cubierta" inició la joven en su posteo de Instagram.

"Este es el resultado de intentar eliminar las cicatrices que me infligí al intentar replicar un procedimiento de belleza en casa que vi en un video de tik tok 2 meses antes, hermano mayor, ¿Quién malditamente más se las arreglaría para hacer tal cosa? Por favor, no intente ningún procedimiento de belleza "casero" o "casero". Terminé en el hospital con pérdida temporal de la visión en el ojo debido a la hinchazón y estaba muy enfermo por la infección, sin mencionar que mi cara estaba algo irreconocible. Déjalo en manos de los profesionales. Gracias @bigbrotherau por ser tan lindo y solidario", concluyó la influencer.