El presidente estadounidense, Donald Trump, retomó afirmaciones no corroboradas por la ciencia de que una droga contra la malaria sirve para tratar el coronavirus. Además, volvió a poner en duda la credibilidad del máximo epidemiólogo de su Gobierno y del país.



El experto, el doctor Anthony Fauci, que ya ha discrepado con Trump en numerosas ocasiones sobre cómo lidiar con la pandemia, rechazó hoy los cuestionamientos y dijo que seguirá haciendo su trabajo.



Numerosos estudios han mostrado que la droga en cuestión, la hidroxicloroquina, no es efectiva para el tratamiento de la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo virus.

(FDA) del Gobierno de Estados Unidospara pacientes con coronavirus.Sin embargo ayer,de coronavirus, y tras regresar a la Casa Blanca de Carolina del Norte luego de promover esfuerzos de desarrollo de una vacuna,El mandatario también compartió un tuit con un podcast de Steve Bannon, un ex asesor de la Casa Blanca,. Fauci, uno de los principales miembros del equipo especial de la Casa Blanca para la crisis del coronavirus,durante una aparición matinal en la cadena de noticias ABC.

“Coincido con la FDA", dijo Fauci,. "La abrumadora mayoría de los ensayos clínicos que han estudiado la eficacia de la hidroxicloroquina ha indicado que no es efectiva en esta enfermedad por coronavirus", agregó Fauci.No es la primera vez que Fauci es cuestionado por Trump o por funcionarios próximos al Presidente. El principal asesor del mandatario en cuestiones comerciales,, escribió recientemente un artículo con duros ataques contra Fauci por la hidroxicloroquina y otros temas para el diario USA Today.El periódico dijo después que la columna de opinión no cumplía con sus estándares. Consultado sobre si continuará en su puesto pese a las continuas críticas públicas de Trump a su credibilidad,"pase lo que pase debido a lo que está en juego".

“No tuiteo. Ni siquiera los leo. Sólo continuaré haciendo mi trabajo pase lo que pase porque creo que es muy importante. Estamos en una crisis por una epidemia, una pandemia. Me dedico a esto. Para esto me he entrenado durante toda mi vida profesional y seguiré haciéndolo", señaló.“No he estado engañando al público estadounidense bajo ninguna circunstancia", agregó., y desde hace dos meses los contagios se han disparado luego de haberse amesetado levemente.Fauci ha desestimado una afirmación de Trump de que la mayoría de esos contagios nuevos son "inofensivos" porque se dan en jóvenes, que desarrollan casos más leves, y que el aumento es resultado de que se hacen más test.

Los retuits de Trump

El inmunólogo advirtió hoy por ABC que el país "no puede afrontar", sobre todo California, Texas y Florida, y reiteró que eventuales reaperturas de economías deben seguir todas las precauciones.Ayer, Estados Unidos, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.El país ya cuenta con más de