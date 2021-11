Este domingo, una camioneta atropelló a decenas de personas en un desfile tradicional de navidad que se llevaba a cabo en la ciudad de Waukesha, Wisconsin, al norte de Estados Unidos. Según las autoridades locales, hay victimas fatales y al menos 20 heridos a causa del incidente, entre los cuales hay niños. Aún la policía no determinó por qué el conductor actuó de esta forma.

El hecho sucedió ayer alrededor de las 16:30hs local (19:30 hora de la Argentina). En el lugar del hecho, habían numerosas familias presentes participando de este popular y tradicional festival en Waukesha, una ciudad de más de 60.000 habitantes en el estado de Wisconsin.

En un determinado momento, un vehículo irrumpió el evento y arremetió contra la multitud dejando a su paso tirado a decenas de personas que formaban parte del desfile y también algunos de los espectadores en el lugar.

El jefe del Departamento de Policía de Waukesha, Daniel Thompson, reveló que hay víctimas mortales. No obstante, no detalló el número total de fallecidos hasta el momento. Además, destacó que no se darán a conocer más datos sobre las víctimas fatales hasta que se logre contactar e informar a sus respectivas familias, según la CNN.

"Una camioneta roja se metió en nuestro desfile de Navidad que celebrábamos en el centro. Más de 20 personas resultaron heridas como resultado de este incidente. El Departamento de Policía de Waukesha recuperó un vehículo sospechoso. Es una investigación en curso", expresó Daniel Thompson. Asimismo, confirmó, sin dar más detalles, que hay una persona a la que se está investigando por el hecho.

Entre los más de 20 heridos, hay once adultos y 12 niños, los cuales fueron trasladados a los diferentes hospitales locales. Uno de esos sitios es el Centro Médico Aurora (Aurora Medical Center-Summit), el cual confirmó que de los 13 pacientes que recibió luego el accidente “Tres se encuentran en estado crítico, cuatro en estado grave y seis en estado regular”.

Por su parte, Angelito Tenorio, quien se postula para el cargo de tesorero del estado de Wisconsin, estaba en el desfile y declaró al sitio Milwaukee Journal Sentinel,que vio como este vehículo se metió en la ruta del desfile y en vez de frenarse, "aceleró a toda velocidad".

"Vi una camioneta cruzar, simplemente pisó el acelerador y aceleró a toda velocidad a lo largo de la ruta del desfile. Y luego escuchamos un fuerte estruendo, y solo pudimos oír llantos y gritos ensordecedores de las personas que fueron atropelladas por el vehículo", especificó.

Luego del triste acontecimiento, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, dijo que él y su esposa "oran por Waukesha” y por “todos los niños, familias y miembros de la comunidad afectados por este acto sin sentido”.