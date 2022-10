Una diputada de Paraguay, de nombre Kathya Mabel González, se convirtió en la imagen viral del día tras interpretar la popular canción de la cantante Shakira, "Te felicito", durante una sesión parlamentaria. La legisladora criticó las actitudes de "alianzas del oficialismo y oposición al mismo tiempo" y su reacción alcanzó miles de interacciones en las redes sociales.

La legisladora del Partido Encuentro Nacional paraguayo le dedicó la canción a sus oponentes en la banca parlamentaria para responder en el debate. "Por eso tenemos el déficit habitacional y estamos como estamos, porque son angurrientos", inició el discurso la candidata a senadora del Alianza Encuentro Nacional.

Acto seguido, interpretó parte del estribillo de la cantante colombiana para reflejar "actitudes" de la “oposición y oficialismo al mismo tiempo". "Cuando se ve esta unidad, no me queda más remedio que decirles: te felicito que bien actúas, de eso no me caben dudas, con tu papel continuas, les queda bien ese show", lanzó la legisladora parafraseando con el juego de palabras.

La diputada se presentó como candidata a presidente de Paraguay para las próximas elecciones

"Una diputada fue poseída por Shakira", mencionó un usuario de Twitter a la reacción que se volvió viral por su canto y sus movimientos robóticos, tal como se ve en el videoclip de la popular canción, que ya está por alcanzar las 390 millones de visualizaciones en YouTube.

La diputada González se destaca como una de las dirigentes políticas más reconocidas del país vecino, y que en el año 2022, peleó por la candidatura a la presidencia para las próximas elecciones a disputarse en abril del próximo año.

El paso robótico del videoclip interpretado por Shakira

La noticia se viralizó por las redes sociales y los medios de comunicación de distintos países del mundo. A partir de su reacción, González hizo eco de lo que generó con sus movimientos robóticos de la intérprete colombiana que le dedicó a su ex marido, Gerard Piqué. "Shakira es lo más", comentó en una publicación en la red social del pajarito

El video viral de la diputada bailando "Te felicito"