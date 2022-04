¿Qué hace a un gran riff de guitarra? Los guitarristas y fanáticos de la buena música pueden discutir sobre eso para siempre, pero la verdadera prueba es cómo resiste la prueba del tiempo con los oyentes. Para medir la popularidad de un tema, las encuestas son una buena manera de ver qué hits son atemporales, y muchas veces pueden dar resultados sorprendentes.

Este año, un estudio nacional de 1500 personas realizado en el Reino Unido buscó definir de una vez y para siempre cuál es el mejor riff de guitarra en la historia del rock. El estudio fue realizado por el proveedor de software y contenido musical Muse Group, y dejó resultados de lo más inesperados.

.

"Como propietarios de Ultimate Guitar, queríamos averiguar con esta investigación cuáles son los riffs de guitarra favoritos de la nación de todos los tiempos, y es genial ver la variedad y la atemporalidad de muchas de las piezas seleccionadas", dijo el CEO de Muse Group, Jonathan Kehl.

El Top 5 de la lista que dejó la encuesta está compuesto por clásicos que nadie negará merecen un lugar en el ranking, pero también algunos temas que levantaron algunas cejas: el icónico himno de Led Zeppelin, "Stairway to Heaven", llegó al quinto puesto, quedando detrás de la revelación de la lista, "Sex on Fire" de Kings of Leon, en el cuarto lugar.

La medalla de bronce quedó a nombre de la banda británica Queen por el riff que lleva la canción "Another One Bites the Dust". El público británico no fue el único en reconocer la obra de Freddy Mercury: el tema estrenado en 1980 fue premiado como el Sencillo Internacional del Año en los Premios Juno y nominado al Grammy por Mejor Interpretación Rock de un Grupo.

El segundo puesto se lo llevó "Eye of the Tiger", la poderosa canción de entrenamiento que sonó mientras Sylvester Stallone corría por las calles de Filadelfia, entrenando en el rol de Rocky Balboa. La canción estrenada en 1985 le dio sus 15 minutos de fama a la banda Suvivor, que pasaron a la historia como una de las "one hit bands" conocidas por su único gran éxito.

Y finalmente, el primer puesto se lo llevó nadie más que el ícono de la guitarra, Slash, por su riff en el clásico de Guns N 'Roses "Sweet Child O' Mine". El pegadizo himno rocanrolero obtuvo el 37% de los votos. El riff en realidad proviene del ejercicio de calentamiento del guitarrista Slash antes de un ensayo en el que comenzó a tocar una melodía 'circense', que luego desarrolló en el riff completo.

La lista continúa con apariciones cada vez más extrañas en cuento a riffs de guitarra se trata, y la aparición de bandas que muchos se sorprendieron al no ver en el Top 10. "The Wall" de Pink Floyd, "Back in Black" de AC/DC y "The Chain" de Fleetwood Mac son algunos de los clásicos que aparecen en la lista, donde también dejaron su marca Michael Jackson, Nirvana, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton y Dire Straits.

Los 30 mejores riffs de guitarra en la historia del rock:

1) "Sweet Child of Mine", Guns 'n' Roses.



2) "Eye of the Tiger", Survivor.



3) "Another One Bites the Dust", Queen.



4) "Sex on Fire", King of Leon.



5) "Stairway to Heaven", Led Zeppelin.



6) "Beat It", Michael Jackson.



7) "Smells like Teen Spirit", Nirvana.



8) "Sweet Home Alabama", Lynyrd Skynyrd.



9) "Layla", Eric Clapton.



10) "Money for Nothing", Dire Straits.



11) "Purple Haze", Jimi Hendrix.



12) "The Chain", Fleetwood Mac.



13) "Back in Black", AC/DC.



14) "The Ace of Spades", Motorhead.



15) "Walk This Way", Aerosmith.



16) "Smoke on the Water", Deep Purple.



17) "You Really Got Me", The Kinks.



18) "The Wall", Pink Floyd.



19) "Ring of Fire", Johnny Cash.



20) "I Love Rock 'n' Roll", Joan Jett.



21) "Voodoo Child", Jimi Hendrix.



22) "Born to Be Wild", Steppenwolf.



23) "Seven Nation Army", The White Stripes.



24) "Satisfaction (I Can't Get No)", The Rolling Stones.



25) "Come as You Are", Nirvana.



26) "Whole Lotta Love", Led Zeppelin.



27) "I Bet You Look Good on the Dancefloor", Arctic Monkeys.



28) "Message in a Bottle", The Police.



29) "All Right Now", Free.



30) "Brown Sugar", The Rolling Stones.