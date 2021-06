Más de 2.960 millones de vacunas contra el Covid fueron administradas a nivel mundial y al menos un 23,1 por ciento de la población ya recibió una dosis para hacerle frente al coronavirus. Sin embargo, en el tiempo surgieron grupos antivacunas que tienen como objetivo poner en duda la eficacia de la campaña de inmunización.

Los antivacunas también han provocado conflictos familiares, como le sucedió al adolescente Nick James quien decidió aplicarse una dosis contra el covid y no esperaba la reacción de su madre.

.

Su madre antivacunas lo echó de la casa luego de enterarse que su hijo se había inmunizado contra el covid. La situación fue grabada y compartida en TikTok, allí se veía a la madre furiosa y a los gritos. El hecho sucedió en Inglaterra.

"Mamá esá enojada" era el título del vídeo que fue eliminado de la plataforma pero generó polémica entre los usuarios que estaban a favor y en contra del accionar del adolescente. Sin embargo, fueron mayoritarias las muestras de apoyo y ofertas de hospedaje que recibió.

.

James no hizo caso a su madre antivacunas y decidió aplicarse la primera dosis. "¿Qué harías si te digo que ya tuve mi primera vacuna mamá?", inició el diálogo el adolescente. A lo que la mujer le respondió: "Es mejor que no lo hayas hecho, porque me pelearía con vos".

La madre antivacunas echó a su hijo de la casa (Captura de pantalla).

Luego la madre le ordenó que se "fuera" si es lo que el joven le contaba era cierto, ya que le ella le había ordenado que "no debía hacer eso".

Medios locales señalaron que un 84 por ciento de la población antivacuna ya recibió su primera dosis contra el Covid-19. Además señalaron que en los últimos meses la confianza en la vacuna pasó de 36 por ciento al 72 por ciento.