Un impactante caso generó sorpresa y asombro en las últimas horas. Una pareja de jubilados capturó a una rata gigante que se había metido al patio de su casa. El roedor de gran tamaño fue bautizado como "Ratzilla", por los usuarios de las redes sociales y la historia se hizo viral.

Los protagonista de esta situación surrealista fueron Derek Blaimire y Sylmie Blaimie. Este matrimonio vive en su casa en la ciudad de Blackburn, en lancashire, Inglaterra, y desde hace unos atrás que comenzaron a tener problemas que con los distintos animales que invadían su propiedad desde un terreno desocupado.

En este caso, una rata gigante del "tamaño de un perro chico" se coló al jardín de la casa de esta pareja. Derek la buscó por la propiedad y gracias a una de las trampas, que fue colocada previamente, por el abuelo de 82 años.

En tanto, tras capturarla, Sylvia Blaimire, quien quedó horrizada al ver por primera vez, decidió inmortalizar ese particular momento y le sacó una foto a su marido junto a la gigante rata, la cual pareciera medir casi unos 50 centímetros de largo. En tanto, el jubilado reconoció que en los últimos años atrapó a centenares de roedores que invadieron su casa, pero ninguna con este tamaño.

"Era bastante grande, de la nariz a la cola medía unas 18 pulgadas de largo. Era del largo de un bebé pequeño. Había estado dando vueltas durante algunas semanas. He vivido aquí durante unos siete años y he atrapado a más de 50. A veces los enveneno, a veces los atrapo en una trampa", aseguró Derek en una nota con The Mirror.

El tamaño del roedor era tan imponente, que recibió el apodo de "Ratzilla", como el monstruo gigante y popular de las películas. De hecho, el hombre que la capturó indicó que la rata tenía la apariencia de un perro chico o mediano.

El hombre de 82 años logró capturar a una rata gigantesca que se metió al jardín de su casa.

El jubilado admitió que le gusta pasar el tiempo arreglando su jardín, pero que desde hace un tiempo los roedores comenzaron a invadir su patio y ese hobby dejó de hacerlo. Según Derek, lo que atrae a esta clase de animales es la comida para pájaros que solía dejar en un patio. Es por eso que desde que optó ya no dejar ese alimento al aire libre, dejaron de aparecer con frecuencia hasta

Por último, el hombre de 82 años advirtió que mientras sigan apareciendo este tipo de ratas en su casa, las seguirá atrapando. "Si siguen viniendo, los seguiré atrapando. No me voy a rendir", sentenció el anciano.