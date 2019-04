Los restos de Alan García eran velados en la sede de su partido Aprista en Lima en un homenaje que se extenderá hasta mañana, luego de que el ex presidente peruano pusiera fin a su vida al dispararse un tiro cuando iba a ser detenido por una causa de corrupción.



El gobierno decretó tres días de duelo nacional, hasta mañana, pero la familia del ex presidente rechazó todos los honores oficiales, por lo que no tendrá el funeral que le hubiese correspondido como ex jefe de Estado.



García, de 69 años, se disparó en la sien cuando un fiscal llegó ayer a su casa de Lima con una orden de detención preliminar, a raíz de las investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero y recepción de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



Los agentes que tenían que detenerlo procedieron a evacuarlo a un hospital donde los médicos de turno intentaron salvarle la vida, pero la herida en la cabeza le produjo tres paros cardíacos, antes de que se confirmara su muerte.



El féretro con los restos mortales fue retirado anoche por personal de una funeraria del hospital después de que el cuerpo del ex mandatario fuera sometido a una necropsia, tras su muerte en una sala de operaciones del centro de salud.



"¡Alan no ha muerto, sigue con su pueblo!", coreaban decenas de manifestantes que se abrazaban y lloraban a la llegada de los restos de García a la histórica sede limeña del APRA, llamada la "Casa del Pueblo".



Una gran pancarta con la foto de García fue colgada en la entrada al local partidario para despedir a su líder, en medio de un fuerte resguardo policial y cierre de calles aledañas dispuestos por las autoridades, informó la agencia de noticias EFE.



Asimismo, los principales dirigentes del partido, legisladores y ex ministros de los dos gobiernos de García (1985-1990 y 2006-2011) participaron del velatorio, que se realiza en uno de los salones principales de la sede.



El gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra -quien se declaró "consternado" por la muerte de García- decretó el miércoles tres días de duelo nacional por el deceso de García y otorgarle las honras fúnebres que corresponden a un mandatario en ejercicio.



La bandera nacional será izada a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio nacional, así como en misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes del Perú en el exterior.



Horas antes, el secretario personal de García, Ricardo Pinedo, anunció a los medios locales que el funeral se celebrará el Viernes Santo a mediodía, después de que sus restos mortales hayan sido velados durante día y medio en la "Casa del Pueblo".



García era investigado por la Fiscalía para averiguar si había recibido sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña que pagó 800 millones de dólares de dádivas en una docena de países de Latinoamérica para adjudicarse grandes contratos en obras públicas.



En Perú, el caso Odebrecht también tiene imputados a los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de la líder opositora Keiko Fujimori por las donaciones irregulares que recibió para sus campañas electorales a la Presidencia de Perú.