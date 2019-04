Alan García, el ex presidente de Perú que se quitó la vida con un disparo en la cabeza este miércoles, dio su última entrevista este martes al medio peruano RPP donde hizo llamativas declaraciones.

Horas antes de su suicidio, la Justicia de su país había ordenado la prisión preventiva para el exmandatario en el marco de una investigación por el caso Odebrecht.

García habló justo un día antes de su muerte a los medios de comunicación donde pronosticó su desenlace: "Creo en la vida después de la muerte, creo en la historia", fue uno de sus dichos en la nota que duró media hora e intentó defenderse de las acusaciones que dictaban en su contra.



“Ser presidente del Perú es un inmenso honor y lo he sido dos veces. Si la Patria llega a convencerse de que tengo algo que pagar, pues es la Patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella yo no estoy aquí para refunfuñar ni odiar. Confío en la historia. Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia”, le dijo a RPP el presidente peruano.