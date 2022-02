Una estudiante trans fue llamado por el pronombre masculino, se enojó y decidió patear pupitres del aula en un acto de locura y desesperación. El hecho ocurrió en una escuela de Mogi das Cruzes, en el Gran San Pablo, cuando la estudiante trans había sido atacada con varios puñetazos en la cara y en otras partes de su cuerpo.

Los padres de los alumnos se quejaron por la ausencia de docentes en educación integral. Además, aseguraron que sus hijos ya no quieren asistir a la institución. El caso tuvo lugar en la Escuela Estatal Galdino Pinheiro Franco, en el Gran São Paulo, este miércoles, el sexto día desde el regreso a clases en el estado.

Según los padres de los estudiantes, la pelea habría comenzado después de que una estudiante trans fuera llamado por el pronombre masculino; su reacción fue patear las sillas de la escuela secundaria y golpear a otro estudiante más joven.

Los detalles de la insólita pelea que tuvo lugar en un colegio brasilero

Otros alumnos grabaron la situación en el que se ve cómo la alumna patea los pupitres y, al salir del aula, recibe una serie de puñetazos en la cabeza. En uno de los videos aparece un chico pateando repetidamente la puerta de un salón y una maestra que intenta de detenerlo.

Profesores y padres de alumnos dijeron al medio GloboNews que la escuela de educación integral, con el proyecto creado por el gobierno de João Doria, sOlo funciona en el papel, pero no así en la práctica.

En ese sentido, se quejaron de que las escuelas no cuentan con una adecuada estructura física ni personal y docentes en número suficiente para recibir a los alumnos por más tiempo (siete horas de clases diarias) y de la manera correcta.

“¿Para eso está la escuela de tiempo completo? Donde los padres y las madres debemos asegurarnos de que nuestros hijos estén bien. La escuela Galdino Pinheiro Franco no está preparada para recibir a nuestros hijos a tiempo completo”, dijo una madre, llamada Adriana Santos, quien también precisó que “no hay suficientes empleados y todos se quedan en el mismo espacio durante el descanso”.

La mujer recordó que no es la primera pelea que sucede en la semana y manifestó que le duele y que todavía está “impactada”, por lo sucedido dentro del establecimiento educativo a donde asiste su hija de 15 años.

No es la primera vez que esto ocurre

Otra madre, de una alumna de 11 años, de 5º de primaria, contó que su hija ya no quiere ir a la escuela, por miedo a lo sucedido. Su hermana de 9 años, quien también está en la escuela secundaria, pero en el 8.º grado, también dijo que ya no quiere asistir a clases.

El bullying parece ser una constante en los colegios de Brasil.

“Tienen miedo de ser atacadas. Dijeron que los maestros no tienen autoridad y el director no respeta a los estudiantes. Pero, ¿cómo se culpa a los maestros? Todas las clases no deberían estar juntas en el descanso. Hay que organizarlo”, opinó la asistente administrativa Amanda Rosa. “Voy a perder un día de trabajo para arreglar un traslado para ellos. Mi hija tiene excelentes notas, no quiero que se vaya cuesta abajo”, agregó.