Según confirmó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, se detectaron dos casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), también conocido como e. “mal de la vaca loca”. en un par de mataderos en Belo Horizonte y en Mato Grosso. Esta situación derivó en la suspensión temporal de la exportación de carne vacuna a China, el mayor comprador de este bien a nivel mundial.

Según un comunicado, se trata de dos situaciones “atípicas”, halladas en animales de “edad avanzada. y que “no hay riesgo para la salud humana o animal”.

Uno de los casos vino de un matadero en Belo Horizonte y otro de Mato Grosso.

“La medida, que entra en vigor a partir de este sábado, se llevará a cabo hasta que las autoridades chinas concluyan la evaluación de la información ya transmitida sobre los casos”, señaló el Ministerio y añadió que “estos son el cuarto y quinto caso de EEB atípica [encefalopatía espongiforme bovina] notificados en más de 23 años de vigilancia de la enfermedad. Brasil nunca ha registrado la ocurrencia de un caso de EEB clásico”.

Esto podría favorecer a la Argentina, ya que Brasil es actualmente el mayor exportador mundial de carne vacuna, lo que le daría a nuestro país una oportunidad de aprovechar esa demanda insatisfecha.

Tereza Cristina Correa preside el Ministerio de Agricultura desde 2019.

“La OIE excluye la ocurrencia de casos atípicos de EEB a los efectos de reconocer el estatus oficial de riesgo del país. De esta manera, Brasil mantiene su clasificación como país de riesgo insignificante para la enfermedad, no justificando ningún impacto en el comercio de animales y sus productos y subproductos“, continuó el gobierno brasileño.

.

¿Qué es el “mal de la vaca loca”?

Según la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), se trata de "una enfermedad neurológica progresiva de las vacas. Progresiva significa que empeora con el tiempo. Neurológica significa que daña el sistema nervioso central de la vaca (cerebro y médula espinal)”. Además agregaron que “es causada por una proteína llamada prión y por razones que no se comprenden completamente, un prion normal se transforma en un prión anormal que es dañino. El cuerpo de la vaca enferma ni siquiera sabe que el prión anormal está presente. Entonces al no saber que está presente, el cuerpo de la vaca no puede combatir la enfermedad”.

La EEB apareció por primera en el Reino Unido allá por la década de 1980 y se fue extendiendo primero por Europa y después a lo largo y ancho del planeta. En su momento y debido a la preocupación de los consumidores, generó una crisis en la industria de la carne vacuna.