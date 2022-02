La figura de la cantante Whitney Houston es la clara evidencia de lo que puede ser una enorme estrella de la música que "tocó el cielo" con las manos, y que más tarde descendió al peor de los infiernos que atraviesa una persona.

Es que la compositora de soul, blues y góspel, además de ser actriz, modelo y empresaria estadounidense, supo ganarse un lugar en el salón de la fama musical, con éxitos como "I Wanna Dance with Somebody", "I Will Always Love You", " "I Have Nothing" o "Queen of the Night", entre otras canciones, la posicionaron en la cima del mundo junto a artistas femeninas de la talla de Madonna, Mariah Carey o la propia Celine Dion.

.

Oriunda de la ciudad de Nueva Jersey (nacida en agosto de 1963), desde pequeña mostró impactantes dotes en su canto, y ante la cercanía de cantantes como Dionne Warwick o la propia Aretha Franklin, inició su camino a los once años en un coro de niños de una iglesia local.

Con 22 años su nombre se volvió conocido al lanzar su álbum debut "Whitney Houston", que llegó a vender más de 13 millones de copias en Estados Unidos, y en 1987, con su segundo trabajo, llamado "Whitney", la catapultó al puesto número uno en la lista de ventas Billboard.

Whitney Houston: álbumes y logros

Su carrera se basó en el lanzamiento de siete álbumes de estudio, seis participaciones en películas, cuatro programas de televisión, varias publicidades y produccion de películas y videoclips, otra de sus pasiones.

Esta trayectoria le valió el logro de dos premios Emmy, seis Grammy, treinta Billboard Musica Awards y veintidós American Music Awards, y la venta de 170 millones de discos entre álbumes, sencillos y videos en todo el mundo, lo cual la transformaron en una de las cantantes más exitosas de la historia de la música.

Sin embargo, aquella exitosa carrera que la puso en el "Olimpo de la música" pronto se vió trunca por las malas compañías y las adicciones que la llevaron a un triste y solitario final de su vida.

Ahí entró en escena el músico Bobby Brown, a quien conoció en los Soul Train Music Awards de 1989, él tenía una fama bien ganada de chico malo y ella se estaba cansando de su imagen de santa. Con 20 años, Brown había sobrevivido a un disparo y había visto morir apuñalado a un amigo de la infancia; había tenido su primer hijo a los 17, no ocultaba sus adicciones, y estaba acostumbrado a que las fans le tiraran bombachas al escenario.

.

Se casaron el 18 de julio de 1992, y él cuenta en su biografía que la primera vez que la vio tomando cocaína fue vestida de novia, antes de la boda que tuvo entre otros invitados a Donald Trump y Gloria Estefan.

En 1994, llegó dos horas tarde a la gala de la Casa Blanca en la que tenía que participar de un homenaje a Nelson Mandela. Poco después, sufrió una sobredosis durante el rodaje de "Esperando un respiro" (1995). Más tarde le confesó a Oprah Winfrey en una entrevista que su dependencia de las drogas había escalado después del nacimiento de su única hija, Bobbi Kristina, en 1993. “Pasaba los días y las noches drogándome con Bobby, mirando televisión. Estuve siete meses sin sacarme el pijama”, dijo entonces.

Whitney Houston junto a Bobby Brown (Archivo).

En 1996, para el lanzamiento de "La mujer del predicador", con Denzel Washington, tomaba cocaína todos los días y por entonces, Bobby Brown fue a la cárcel por manejar borracho. Sería uno de sus numerosos arrestos e ingresos en centros de rehabilitación por su consumo de alcohol y drogas.

Los medios entendieron que el responsable no era otro que su marido y en 1999 canceló cinco conciertos. En 2000 le encontraron marihuana en el aeropuerto de Hawai y en marzo de ese año iba a cantar "Somewhere over the rainbow" en los Premios Oscars, pero en el ensayo se mostró desorientada y no logró acordarse de la letra, por lo que la eliminaron de la programación. Bobby la esperaba en la primera fila, borracho y con la cabeza cubierta por una campera, como si siempre estuviera listo para ser detenido.

Avisos y separación

En 2003, una llamada al 911 activó la alarma: con un corte en la boca, aseguró que su marido la había golpeado, aunque después lo negó y retiró los cargos. En 2004, se internó por primera vez en una clínica de rehabilitación, pero se fue a los cinco días y al año siguiente, logró pasar dos meses desintoxicándose. Pero para cuando, en junio 2005, Bobby fue liberado de su última condena y la pareja comenzó a grabar el reality "Being Bobby Brown", Whitney había vuelto a consumir.

En septiembre de 2006, Whitney se separó legalmente del padre de su hija y se quedó con la custodia, después de una sucesión de rumores de infidelidades. Decidida a recuperar su carrera, se mudó con Bobbi Kristina a Orange County y volvió a comprometerse con la rehabilitación. Pero había perdido la voz, su instrumento, y sin eso, no había regreso posible.

La cantante lucía un estado lamentable en su final (Archivo).

La muerte se la cantante se produjo el sábado 11 de febrero de 2012, poco después de que la asistente de Houston, Mary Jones, dejara sobre la cama de su cuarto 434 del Beverly Hilton el vestido que la cantante iba a usar en una gala de esa noche. Cerca del mediodía, Whitney habló con su prima Dionne, con quien iba a compartir mesa en la fiesta, y alrededor de las tres atendió la llamada de su madre, Cissy. Su asistente la encontró media hora después, desnuda y boca abajo en la bañera rebalsada.

Había notado que algo andaba mal no bien puso un pie en la suite: el agua hirviendo, que alcanzaba los diez centímetros sobre la alfombra, le llegaba a los tobillos. Al abrir la puerta del baño, se salpicó con una pequeña ola y el cuerpo de la cantante flotaba sin vida en el jacuzzi. Tenía 48 años y la autopsia confirmaría lo que la fatal escena no ocultaba: Houston se había ahogado accidentalmente, mareada por el alcohol, la cocaína y una cardiopatía derivada de su adicción.

Whitney Houston: investigació y autopsia

El examen toxicológico indicó que, antes de morir, la diva había consumido una alta dosis de clorhidrato de cocaína. También encontraron rastros de marihuana, un relajante muscular, medicación para la alergia y Xanax. Mientras su hija Bobbi Kristina (de 18 años, que moriría tres años después en circunstancias horriblemente similares) lloraba desconsolada, Warwick trataba de calmarla y la policía revisaba la suite, una periodista que había arreglado una nota por el regreso de la cantante esperaba en el lobby. “Whitney no va a poder hacer la entrevista… –le anunció finalmente uno de los asistentes de la artista–: está muerta”.

La periodista tampoco se sorprendió con la noticia: la estrella de Whitney había estado apagándose por veinte años, sin que nadie entendiera la razón. ¿Por qué aquella mujer que lo había tenido todo había perdido hasta el talento?, ¿La había matado la presión de su madre?, ¿Había sido culpa de Clive Davis que, hasta en su hora final, solo vio en ella un producto?, ¿No había sobrevivido a su relación tóxica con Bobby Brown?, ¿O al mercado que no le permitió vivir abiertamente su historia de amor con Robyn Crawford?, ¿Era una víctima de la falta de compasión de los medios? o ¿De sus propios demonios?.

Muchos fanáticos se acercaron a despedir a la cantante (Archivo).

También hay nuevas investigaciones que sostienen que la cantante pudo haber sido asesinada. Pero quizá quien más se acercó a resolver el enigma de la temprana partida de la mujer que amó fue Crawford: “A la compañía discográfica, a los miembros de la banda, a su familia, a sus amigos, a mí. Whitney le daba de comer a todo el mundo. Muy dentro suyo eso fue lo que la agotó”.