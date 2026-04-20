A un año de la muerte del papa Francisco: las misas y homenajes que se realizarán

Al cumplirse un año del fallecimiento del papa Francisco, se realizarán este martes una serie de misas, caravanas y actos en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires y en el resto de la Argentina como homenaje a quien fue el Sumo Pontífice.

La Iglesia Católica eligió la ciudad bonaerense de Luján para recordar a Jorge Bergoglio, con el objetivo de "renovar el compromiso misionero" que marcó su pontificado y que llevó adelante desde El Vaticano, durante 12 años de papado.

Por ese motivo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizará a las 17 una misa en la Basílica de Luján, la cual estará presidida por el monseñor Marcelo Colombo, bajo el lema de "memoria agradecida" y "compromiso misionero".

Estarán presentes la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

"La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados", indicó la Conferencia Episcopal desde el comunicado publicado este lunes.

García Cuerva, en el barrio de Flores

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá una misa homenaje en reconocimiento a su amigo Jorge Bergoglio, este martes 21 a las 20, en la Basílica de San José de Flores, lugar significativo para la vocación del Pontífice.

García Cuerva mantuvo una relación muy estrecha, de confianza personal y sintonía pastoral con el papa Francisco, a quien consideró uno de los referentes más importantes en la Argentina. Su pensamiento católico y social se alineó perfectamente con el del mismo Bergoglio por su preocupación hacia las personas más humildes.

Francisco adoptó a García Cuerva como un hombre de su absoluta confianza y lo nombró Arzobispo de Buenos Aires en 2023 y, aún hoy, es considerado su "mejor alumno" tanto en materia doctrinal como pastoral por compartir una visión de la iglesia enfocada en los sectores más vulnerables y la Justicia social, luego de su experiencia como ‘cura villero'.

Más homenajes en el interior y exterior del país

En la provincia de San Juan, la Catedral local organizó una semana de actividades, que incluye una misa especial para recordar el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco este mismo martes 21 y sucesivos homenajes de oración, reflexión y gestos comunitarios para recordar su legado, organizado por el Padre Riveros.

Por otra parte, diversas parroquias de Rosario, Santa Fe, brindarán misas en conmemoración a su eterno descanso.

En tanto, en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, Italia, donde descansan los restos de Francisco, se programó el rezo del rosario y una misa especial presidida por figuras de confianza del Papa, como el sacerdote argentino Guillermo Karcher.