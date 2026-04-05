¿Amenaza o acuerdo? Donald Trump publicó, "¡Martes, 8:00 p. m!" y puso al mundo en vilo

A pocas horas de que expire el tiempo límite otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump anunció una extensión del plazo y sugirió un acercamiento diplomático.

A través de un breve mensaje que rezaba: "¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!", el jefe de Estado pospuso un día su ultimátum antes de iniciar una ofensiva militar contra centrales eléctricas y puentes.

Optimismo ante las negociaciones de último momento

A pesar de la retórica bélica de las últimas semanas, Trump manifestó un cambio de tono respecto a la resolución del conflicto.

En declaraciones a la señal Fox News, el mandatario señaló que los equipos de trabajo están en plena actividad para evitar la escalada de violencia en Medio Oriente.

"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", afirmó el presidente. Según su visión, el gobierno iraní habría desistido de sus intenciones de desarrollar armamento nuclear, lo que habría facilitado el diálogo actual, centrado exclusivamente en la libre navegación por el estrecho.

Amenaza de destrucción y control del petróleo

Pese al optimismo por un posible pacto, la advertencia sobre el uso de la fuerza se mantiene vigente si las conversaciones fracasan antes del nuevo límite fijado para la medianoche GMT del miércoles.

El presidente estadounidense fue tajante sobre las consecuencias de no alcanzar un consenso inmediato.

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", advirtió.

Esta postura busca presionar al régimen de Irán para que libere el paso marítimo, una vía vital para el suministro energético global que permanece bloqueada.

Inmunidad para los negociadores

Como parte de la estrategia para facilitar el diálogo, Donald Trump aseguró que ha otorgado garantías de seguridad a sus contrapartes en la mesa de negociación.

Esta medida busca blindar a los funcionarios iraníes ante posibles operaciones militares.

El mandatario afirmó que garantiza "inmunidad" a los negociadores para que no sean blanco de ataques por parte de las fuerzas de Estados Unidos o Israel.

De este modo, se espera que el lunes sea la jornada definitiva para conocer si el conflicto se resuelve por la vía diplomática o si se activa la ofensiva aérea anunciada por la Casa Blanca.