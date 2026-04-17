Donald Trump lanzó una advertencia a Hezbollah tras el inicio de la tregua entre Israel y el Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al grupo armado Hezbollah a respetar el alto el fuego de diez días acordado entre Líbano e Israel, en un contexto de fuerte tensión regional y con la posibilidad de nuevas negociaciones con Irán en el horizonte.

La tregua, que entró en vigor este viernes, busca frenar semanas de enfrentamientos iniciados tras ataques del Ejército israelí en territorio libanés.

En esa línea, Trump pidió "actuar correctamente" durante este período y remarcó la necesidad de poner fin a la violencia: "Basta de matanzas, debe reinar la paz", expresó a través de sus redes sociales.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó la aceptación del cese de hostilidades, aunque advirtió que cualquier acuerdo definitivo dependerá del desmantelamiento total de Hezbollah, organización respaldada por Irán. "Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo histórico con Líbano", sostuvo Netanyahu, al tiempo que reafirmó la postura israelí frente al grupo armado.

Por su parte, Trump se mostró optimista respecto al conflicto con Irán y aseguró que la guerra "podría terminar pronto". No obstante, desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lanzó una advertencia contundente: Estados Unidos está preparado para atacar infraestructura crítica iraní si la situación lo requiere.

Según indicaron autoridades estadounidenses, las fuerzas militares se encuentran reforzadas. Además, continúa el bloqueo sobre los puertos iraníes y el control en el estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense destacó que es probable que se desarrollen negociaciones con Irán en los próximos días, con mediación de Pakistán. Sin embargo, advirtió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, los enfrentamientos podrían reanudarse.