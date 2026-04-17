El Gobierno de Javier Milei eximió de impuestos a libros extranjeros destinados a la Feria del Libro

El Gobierno resolvió este viernes eximir del pago de varios tributos a las importaciones de libros y materiales asociados que participarán en la "Quincuagésima Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires", prevista del 21 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida, que quedó establecida esta madrugada mediante el Decreto 255/2026 publicado en el Boletín Oficial, busca facilitar la participación de países invitados y consolidar a la feria como uno de los principales eventos culturales y editoriales de América Latina.

En el texto oficial, se especifica que el beneficio alcanza a libros, atlas, partituras musicales y materiales complementarios como discos, videos, catálogos y elementos decorativos de stands. Incluye tanto formatos impresos como soportes digitales, sin restricción de idioma.

Según se destaca en el decreto, cada país participante podrá importar mercadería con un valor máximo de hasta USD 15.000 (FOB) bajo este régimen especial.

En esa línea, indicaron que la exención abarca el pago de derechos de importación, IVA, impuestos internos y tasas vinculadas a servicios portuarios, estadística y verificación de destino. Además, también se dispensa del IVA y de impuestos internos a la venta de estos productos durante la feria.

En tanto, la iniciativa fue impulsada por la Fundación El Libro, organizadora del evento, con respaldo del Ministerio de Cultura de Perú y la Embajada de Ucrania en Argentina.

Desde el Ejecutivo destacaron que la medida busca promover el intercambio cultural, tecnológico y comercial, además de acercar al público argentino las producciones editoriales de distintos países.

Por último, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de supervisar que las mercaderías ingresadas bajo este régimen sean utilizadas exclusivamente en el marco de la feria.