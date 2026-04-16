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Viernes, 17 de abril de 2026

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ALERTA

ATE anunció un paro en la ANAC el 21 de abril y podría afectar los vuelos

La Asociación de Trabajadores Estatales informó la medida de fuerza tras meses sin llegar a un acuerdo.

La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció por la falta de resolución del reclamo salarial por la Administración Nacional de  Aviación Civil (ANAC).

Esta determinación se adoptó tras varios meses sin avances en la negociación salarial y en línea con la decisión del gremio de estatales de parar a nivel nacional.

"El deterioro de las condiciones laborales y la falta de respuestas oficiales hacen cada vez más difícil sostener la operación con normalidad, incluso fuera de escenarios de conflicto", apuntaron.

Esta medida podría impactar en áreas clave como controles, tareas de fiscalización, seguridad operativa y servicios en plataforma, lo que abriría la puerta a demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.

Ese mismo día, habrá una jornada nacional de lucha convocada por ATE, que reclama la reapertura de paritarias y cuestiona los recortes en el Estado.

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