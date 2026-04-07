Artemis II: históricas primeras fotos en alta calidad del lado oscuro de la Luna

La misión Artemis II sigue dando pasos agigantados e históricos en su viaje por la Luna y ahora marcó un nuevo capítulo en la exploración espacial al capturar una impactante serie de fotografías durante su sobrevuelo por la cara oculta del satélite natural de la Tierra.

Entre los registros destaca una "puesta de Tierra" obtenida este lunes 6 de abril, una imagen que evoca a la histórica fotografía "Earthrise" (Amanecer de la Tierra) tomada hace 58 años por el astronauta Bill Anders durante la misión Apolo 8.

La nave Orión alcanzó una distancia máxima de 252.756 millas (unos 406.770 kilómetros) respecto de nuestro planeta, estableciendo un nuevo récord de alejamiento para una misión tripulada.



En su fase de mayor proximidad al satélite natural, los astronautas se situaron a tan solo 4.070 millas de la superficie lunar, lo que permitió obtener detalles de alta precisión de la geografía del lado oscuro.

¿Qué se ve en la foto?



La imagen principal, registrada a través de las ventanillas de la cápsula, muestra a una Tierra de azul tenue y nubes brillantes ocultándose tras el horizonte lunar craterizado.

En el primer plano de la fotografía se aprecia con nitidez el cráter Ohm, una formación compleja que exhibe bordes escalonados y picos centrales, originados por el impacto y la posterior solidificación del material lunar licuado.

Vista de la luna completamente iluminada (NASA).

En tanto, en la jornada del lunes, Artemis II completó el sobrevuelo lunar y de esta manera, rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto a la Tierra, superando la marca conseguida por la misión Apolo 13. Hacia la noche, los cuatro viajeros espaciales rodearon el satélite y atravesaron la cara oculta de la Luna.

En esa visita, quedaron aislados ya que fueron 40 minutos en los que, tal como estaba programado, no tuvieron comunicación con el centro de control debido a que la Luna bloqueaba la señal con la red terrestre.

Palabra de un astronauta del Artemis II



Luego de la histórica visita al lado oscuro del satélite terráqueo, Victor Glover, uno de los integrantes de la misión, describió a esa región como "un muro totalmente negro" y añadió: "Es muy interesante para ver".

"Hay mucha oscuridad en la cabina, ahora mismo", comentaron los astronautas, los primeros humanos en ver en forma directa esa región lunar.

¿Qué dijeron los tripulantes del Artemis II ?



Según las descripciones de los tripulantes de Orion, la cara oscura de la Luna es un terreno rugoso colmado de cráteres, carente de las grandes planicies formadas con lava del lado visible. Los astronautas agregaron que en las regiones altas identificaron tonos marrones y verdes, además de una zona con una formación parecida a un "pastel".

"Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado oculto de la Luna y fue absolutamente espectacular. Hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", reveló la astronauta Christina Koch en diálogo con NBC.

El lado oscuro de la Luna fue fotografiado por los astronautas (NASA).

"Efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", agregó.