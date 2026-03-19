Conflicto en Medio Oriente: estas son las refinerías que Irán amenaza con destruir

Las principales refinerías y complejos energéticos en el Golfo Pérsico quedaron en la mira de Irán, que amenaza con atacar la infraestructura industrial crítica del sistema petrolero global, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

El listado de objetivos incluye instalaciones estratégicas donde se concentran algunos de los mayores nodos de producción, refinación y exportación de hidrocarburos del mundo.

En Arabia Saudita, la amenaza alcanza a la terminal de Ras Tanura, considerada uno de los principales puntos de salida de crudo a nivel global. También permanece bajo riesgo el complejo petroquímico de Jubail Industrial City, eje de la producción de derivados industriales clave.

En Qatar, el foco está puesto sobre Ras Laffan Industrial City, uno de los centros más importantes del mundo para la licuefacción y exportación de gas natural. A su vez, el complejo de Mesaieed Industrial City aparece entre las instalaciones vulnerables por su peso en la producción petroquímica regional.

La lista se extiende a Kuwait, donde la refinería Mina Abdullah Refinery ya fue alcanzada y quedó fuera de servicio, marcando un precedente en la actual escalada bélica.

El punto de inflexión fue el ataque contra el yacimiento gasífero South Pars, tras el cual Teherán amplió su estrategia hacia blancos energéticos en países vecinos, en una dinámica que eleva el riesgo de una disrupción masiva del suministro global.

Se trata de instalaciones que no solo procesan petróleo y gas, sino que articulan cadenas logísticas hacia Asia y Europa y abastecen insumos esenciales para la industria mundial.

Las posibles concecuencias en el mundo

La eventual destrucción o paralización de estos complejos implicaría no solo una caída en la oferta de energía, sino un impacto en cascada sobre sectores como la petroquímica, la producción agrícola y la manufactura.

En este contexto, la amenaza sobre refinerías y plantas del Golfo introduce un nuevo nivel de vulnerabilidad: la concentración de capacidad en un número reducido de enclaves estratégicos.

A diferencia del transporte marítimo, afectado previamente en el Estrecho de Ormuz, los daños en infraestructura en tierra requieren tiempos de recuperación prolongados y reducen la capacidad de respuesta del sistema energético.

Con estos objetivos en la mira, la escalada ya no se limita al control de rutas comerciales, sino que apunta al corazón del sistema energético global, con consecuencias potenciales de alcance económico mundial.