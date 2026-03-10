Conflicto en Medio Oriente: las posturas de Trump e Irán en la guerra, de acuerdo a un analista internacional

El analista internacional Walter Goobar dialogó en exclusiva con Crónica y dio un duro prónostico para Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente.

"(Donald) Trump está muy nervioso porque en realidad, lo que cree que son avances, no son tales", aseguró el especialista al ser consultado sobre la escalada de violencia.

En esa línea, aseguró que "Trump lo que está buscando es una salida rápida a esta guerra". Sin embargo, pese a su alineamiento en el mismo bando "Israel la quiere prolongar".

"Una cosa es lo que vemos en televisión, en redes sociales y lo que comunica la Casa Blanca, pero los avances no son tales", insistió. Goobar.

Para el periodista con una extensa carrera que incluyó la cobertura de varios conflictos bélicos históricos, la clave de la guerra en Irán no pasa por "la total superioridad aérea de Estados Unidos".

"Es mposible ganar una guerra hoy en día sin entrar por tierra a un país. Estados Unidos puede bombardear, pero eso no quiere decir en la modernidad de hoy, ganar una guerra", sostuvo.

Además, planteó que "Irán tampoco se va a rendir sin condiciones, tal como dice Trump".

La postura de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que existe una apertura para establecer canales de comunicación con la cúpula iraní.

A pesar del conflicto armado, el jefe de Estado norteamericano señaló que la viabilidad de estos encuentros está sujeta estrictamente a las condiciones que se pongan sobre la mesa.

Durante un reportaje con la señal Fox News, el líder republicano mencionó tener reportes sobre una supuesta intención de Teherán por dialogar, versión que las autoridades iraníes desmienten en sus declaraciones públicas. Al ser interrogado sobre esta chance de mediación, Trump afirmó: "Es posible". No obstante, moderó sus palabras al añadir: "Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible".

Mientras la diplomacia asoma como una remota opción, el Pentágono confirmó que la operación militar lanzada el pasado 28 de febrero, en coordinación con fuerzas israelíes, ya impactó en más de 5.000 puntos estratégicos dentro de Irán. El mandatario destacó la eficacia de la incursión inicial, asegurando que "el resultado tan temprano superó con creces las expectativas".