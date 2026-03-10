Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 10 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
PRONÓSTICO

Conflicto en Medio Oriente: las posturas de Trump e Irán en la guerra, de acuerdo a un analista internacional

El analista internacional Walter Goobar aseguró que a medida que pasan los días, la situación es cada vez más desesperante para Estados Unidos. "Trump está muy nervioso porque en realidad, lo que cree que son avances, no son tales", aseguró.

El analista internacional Walter Goobar dialogó en exclusiva con Crónica y dio un duro prónostico para Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente.

"(Donald) Trump está muy nervioso porque en realidad, lo que cree que son avances, no son tales", aseguró el especialista al ser consultado sobre la escalada de violencia.

En esa línea, aseguró que "Trump lo que está buscando es una salida rápida a esta guerra". Sin embargo, pese a su alineamiento en el mismo bando "Israel la quiere prolongar".

"Una cosa es lo que vemos en televisión, en redes sociales y lo que comunica la Casa Blanca, pero los avances no son tales", insistió. Goobar.

Para el periodista con una extensa carrera que incluyó la cobertura de varios conflictos bélicos históricos, la clave de la guerra en Irán no pasa por "la total superioridad aérea de Estados Unidos".

"Es mposible ganar una guerra hoy en día sin entrar por tierra a un país. Estados Unidos puede bombardear, pero eso no quiere decir en la modernidad de hoy, ganar una guerra", sostuvo.

Además, planteó que "Irán tampoco se va a rendir sin condiciones, tal como dice Trump".

La postura de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que existe una apertura para establecer canales de comunicación con la cúpula iraní.

A pesar del conflicto armado, el jefe de Estado norteamericano señaló que la viabilidad de estos encuentros está sujeta estrictamente a las condiciones que se pongan sobre la mesa.

Durante un reportaje con la señal Fox News, el líder republicano mencionó tener reportes sobre una supuesta intención de Teherán por dialogar, versión que las autoridades iraníes desmienten en sus declaraciones públicas. Al ser interrogado sobre esta chance de mediación, Trump afirmó: "Es posible". No obstante, moderó sus palabras al añadir: "Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible".

Mientras la diplomacia asoma como una remota opción, el Pentágono confirmó que la operación militar lanzada el pasado 28 de febrero, en coordinación con fuerzas israelíes, ya impactó en más de 5.000 puntos estratégicos dentro de Irán. El mandatario destacó la eficacia de la incursión inicial, asegurando que "el resultado tan temprano superó con creces las expectativas".

Esta nota habla de:
1
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Conflicto en Medio Oriente