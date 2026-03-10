Donald Trump se abrió a un posible diálogo con Irán mientras la ofensiva aérea supera los 5.000 objetivos

En el marco de la guerra contra la República Islámica, el presidente Donald Trump manifestó que existe una apertura para establecer canales de comunicación con la cúpula iraní.

A pesar del conflicto armado, el jefe de Estado norteamericano señaló que la viabilidad de estos encuentros está sujeta estrictamente a las condiciones que se pongan sobre la mesa.

Durante un reportaje con la señal Fox News, el líder republicano mencionó tener reportes sobre una supuesta intención de Teherán por dialogar, versión que las autoridades iraníes desmienten en sus declaraciones públicas. Al ser interrogado sobre esta chance de mediación, Trump afirmó: "Es posible". No obstante, moderó sus palabras al añadir: "Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible".

Balance de la incursión militar

Mientras la diplomacia asoma como una remota opción, el Pentágono confirmó que la operación militar lanzada el pasado 28 de febrero, en coordinación con fuerzas israelíes, ya impactó en más de 5.000 puntos estratégicos dentro de Irán. El mandatario destacó la eficacia de la incursión inicial, asegurando que "el resultado tan temprano superó con creces las expectativas".

Según la visión de Trump, el golpe preventivo resultó clave para reducir la capacidad de respuesta del enemigo. "Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura", detalló.

El factor nuclear y la sucesión de Khamenei

La administración estadounidense justificó la intervención bélica ante lo que consideraron un peligro nuclear inminente. Trump reveló que informes de sus delegados, Steve Witkoff y Jared Kushner, indicaban que el régimen poseía uranio suficiente para producir 11 ojivas nucleares. "Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio", sentenció el presidente.

Por otro lado, el mandatario dedicó duras palabras hacia Mojtaba Khamenei, quien asumió el rol de líder supremo tras el fallecimiento de su progenitor, Alí Khamenei, durante los bombardeos iniciales. Sobre el nuevo guía de 56 años, representante de la línea más radical, Trump fue tajante: "No creo que pueda vivir en paz".

Pese a los cuestionamientos internos por el costo político y militar de la guerra, la Casa Blanca sostiene que la acción fue necesaria para neutralizar una amenaza de ataque iraní que consideraban inminente.