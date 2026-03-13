Crece la tensión en Medio Oriente: un dron iraní impactó contra una torre de lujo en Dubai

En el marco de un nuevo ataque de Irán contra Emiratos Árabes Unidos, un dron impactó contra una torre de lujo en Dubai.

El proyectil alcanzó al edificio Address Creek 2, un complejo de uso mixto hotelero y residencial de alta gama ubicado en las inmediaciones de Dubai Creek Harbour. Según las autoridades locales, no se registraron heridos.

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