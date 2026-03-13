Una explosión en una marcha progubernamental dejó al menos un muerto en Teherán

Al menos una persona murió este viernes en una explosión cerca de la manifestación anual progubernamental en Teherán, la capital de Irán, en apoyo a la causa palestina.

Así lo confirmó la agencia oficial de noticias iraní IRNA que ha indicado que una mujer falleció por la explosión, que ha achacado a "un bombardeo", sin que los ejércitos de Israel o Estados Unidos se hayan pronunciado al respecto.

Israel había anunciado horas antes el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra "infraestructura del régimen terrorista iraní" en Teherán, Shiraz y Ahvaz.

El ataque se produjo a media mañana, cuando miles de personas marchaban por el centro de la capital iraní. Se escuchó una explosión y apareció una columna de humo, ante lo que los manifestantes reaccionaron al grito de "Alá es grande", según se pudo observar en vídeos compartidos en redes sociales.

A la marcha asistieron varios altos cargos del gobierno de Irán, entre ellos el presidente, Masud Pezeshkian; el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei.

En su primer mensaje público tras su nombramiento, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, pidió el jueves una participación masiva en las marchas por el Día de Jerusalén, que es desde hace años un acto que se celebra el último viernes de Ramadán en apoyo al pueblo palestino.

Este evento anual fue instaurado en Irán tras el ascenso al poder del ayatolá Ruholá Jomeini después del éxito de la Revolución Islámica de 1979 y tiene como objetivo mostrar solidaridad con los palestinos y rechazar al sionismo y la ocupación de Jerusalén Este, donde se encuentra la Explanada de las Mezquitas, que acoge la mezquita de Al Aqsa.