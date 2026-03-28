"Cuba es el siguiente": la dura amenaza de Donald Trump en medio del conflicto en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte amenaza contra Cuba en una conferencia Iniciativa de Inversiones Futuras realizada en Miami, Florida, después de destacar acciones militares en Venezuela e Irán.

En ese sentido, se refirió al armamento que posee como país y la utilización que realiza para determinadas decisiones bélicas, como el conflicto desarrollado en Medio Oriente.

"MAGA quiere fuerza y quiere la victoria. Construí un gran ejército y dije: ‘Nunca tendrán que usarlas', pero a veces hay que usarlas", afirmó Trump, al referirse a su poder armamentístico.

Y acto seguido, el mandatario norteamericano ironizó: "Cuba será la siguiente. Por cierto, finjan que no dije eso... medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias". Y cerró: "Cuba será la siguiente".

La crítica situación energética en Cuba

La isla caribeña vive una situación crítica en medio de las restricciones lanzadas por Estados Unidos al régimen comunista. Una de ellas fue incluir días atrás a Cuba a la lista de países a los que se le prohibe recibir petróleo ruso.

Cuba vive horas difíciles (Crédito El País).

En ese marco, un buque cisterna que transportaba un cargamento de diésel, con destino a Cuba, actualizó la semana pasada su ruta a Trinidad y Tobago poco después de que Estados Unidos aclarara que la isla, gobernada por el Partido Comunista, sigue sin poder recibir combustible ruso.

Esto afecta de forma directa a la gestión cubana, que este sábado reporta cortes prolongados durante toda la jornada y dejará sin corriente a un 55 % de la isla.

Diariamente los cortes en La Habana son de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.