Detienen a dos jóvenes por lanzar explosivos caseros frente a la residencia del alcalde de Nueva York

La máxima autoridad de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dio a conocer este domingo detalles críticos sobre el incidente ocurrido ayer en las inmediaciones de Gracie Mansion.

Según la funcionaria, el artefacto lanzado durante la movilización liderada por Jake Lang no se trató de una imitación, sino de un dispositivo auténtico y peligroso.

Tisch fue contundente al evaluar el potencial daño del objeto, al asegurar que el dispositivo: "Podría haber causado lesiones graves e incluso la muerte".

Detenciones y custodia

La intervención policial en el sitio de la protesta permitió la captura inmediata de dos individuos. Los sospechosos, identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, resultaron arrestados en el lugar de los hechos.

Actualmente, ambos hombres permanecen bajo custodia de las fuerzas de seguridad mientras avanza la investigación sobre este episodio que puso en riesgo la integridad de los asistentes y transeúntes en la zona de la residencia oficial.