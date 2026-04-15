Donald Trump acordó con China que no envíe armas a Irán y lanzó una fuerte amenaza: "Recuerden que somos muy buenos peleando"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que acordó con su par chino Xi Jinping que el gigante asiático no le envíe más armas a Irán.

En ese marco, el mandatario norteamericano lanzó una fuerte amenaza y lanzó: "Somos muy buenos peleando si es necesario".

"China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán", expresó Trump.

Además sostuvo que le dará un "fuerte abrazo" al mandatario chino cuando lo visite en la capital china y celebró que están "trabajando juntos de forma inteligente y eficaz".

"¿Acaso no es mejor que pelear?", dijo el presidente estadounidense, en una declaración ambigua hacia el país asiático.

"Recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, ¡mucho mejores que nadie!", apuntó el mandatario.