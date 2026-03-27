Donald Trump aseguró que Irán "está diezmada" y negocia un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Irán se encuentra "diezmada" y en negociaciones para "llegar a un acuerdo" que ponga fin a los ataques en Medio Oriente. Además, le otorgó una prórroga a la República Islámica hasta el 6 de abril para desbloquear el estrecho de Ormuz.

"Estamos más cerca que nunca del resurgimiento de Oriente Medio, finalmente libre del terror, la agresión y el chantaje nuclear iraníes", puntualizó durante un evento.

Trump también señaló que Irán fue conocida "durante 47 años como el matón de Oriente Medio, pero que ya no lo es y se encuentra en retirada".

Pakistán media entre Washington y Teherán

Las negociaciones se desarrollan a casi un mes del inicio de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con Pakistán como mediador. No se descarta un encuentro entre las partes la próxima semana.

Trump confirmó que desde Irán "quieren llegar a un acuerdo" y que las conversaciones avanzan.

El estrecho de Ormuz, clave para el acuerdo

El bloqueo del estrecho de Ormuz - por donde transita el 20% del petróleo mundial - tensó la relación entre ambos países, disparó el precio internacional del crudo y motivó el ultimátum de Trump, quien había advertido ataques contra centrales eléctricas iraníes.

Como señal de distensión, confirmaron que algunos barcos ya están atravesando el estrecho, lo que fue calificado como "una muy buena señal de cara a un acuerdo".

El secretario de Estado Marco Rubio pidió a la comunidad internacional que se esfuerce para garantizar que la navegación en el estrecho de Ormuz "sea segura" y aseguró que la operación militar concluirá "en cuestión de semanas".