Trump anticipó una posible cumbre con Irán y buscará el control conjunto del Estrecho de Ormuz

En un giro inesperado de la política exterior, Donald Trump anunció este lunes desde Memphis que existen "muchas posibilidades" de alcanzar un acuerdo definitivo con Irán. El mandatario confirmó que Teherán aceptó no utilizar armas nucleares, lo que motivó la suspensión de nuevos ataques aéreos.

"Teníamos previsto mañana derribar algunas de sus centrales eléctricas, pero no lo vamos a hacer; vamos a posponerlo", reveló Trump. Según el presidente norteamericano, el régimen persa está "muy deteriorado" tras las fases de eliminación de líderes y ahora busca una salida negociada al conflicto.

Respecto al Estrecho de Ormuz, vía clave por donde pasa la mayor parte del petróleo mundial, Trump fue tajante: "Estará abierto muy pronto y será controlado conjuntamente". El plan prevé una administración compartida entre Estados Unidos e Irán para normalizar el comercio global.

Negociaciones secretas y cambio de régimen

Trump confesó que sus enviados especiales, Jared Kushner y Steve Witkoff, mantienen contacto con una "persona clave" del régimen, a quien describió como el hombre "más respetado" que queda en pie. Sin embargo, descartó de plano a Mojtaba Jamenei, de quien afirmó que sigue vivo pero sin capacidad para dirigir el país.

"Eliminamos a sus líderes... ahora nadie quiere ser líder. Es uno de los pocos cargos políticos que nadie quiere en todo el mundo", ironizó el líder republicano. Para Washington, el "cambio de régimen" ya es un hecho automático tras la destrucción de la cadena de mando iraní en las primeras fases de la guerra.

Los mercados celebran la distensión: suben los bonos y las acciones

El anuncio de paz impactó de inmediato en las finanzas globales. En Nueva York, los ADR de empresas argentinas operan con fuertes subas, lideradas por el Grupo Supervielle (+7,9%), BBVA (+6,5%) y Galicia (+5,5%).

A pesar de ser una jornada no laboral en Argentina, los bonos en dólares anotan mejoras de hasta el 2%, mientras que el riesgo país mostró un leve descenso, aunque todavía se mantiene por encima de los 600 puntos básicos. La mayor señal de alivio vino por el lado del petróleo, que retrocedió por debajo de los u$s100 tras la noticia sobre la reapertura de Ormuz.