Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 25 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
MENSAJE

Donald Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán para negociar un acuerdo y se tensiona el alto al fuego: "Tenemos todo para ganar y ellos no"

El presidente de Estados Unidos afirmó que no ve necesario "realizar un viaje de 18 horas" cuando tienen "todo ganado".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de sus enviados a Pakistán en el marco de la negociaciones de paz con el gobierno de Irán en ese país.

"No van a seguir haciendo vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada", sentenció el presidente norteamericano, en diálogo con Fox News.

De esta manera, los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner no viajarán a Pakistán para mantener conversaciones con Irán.

"Hace un rato les dije a los míos que se estaban preparando para salir: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Nosotros tenemos todas las cartas", destacó Trump.

Luego, el mandatario estadounidense expresó en Truth Social: "¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su "liderazgo". Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".

El intento de negociar un acuerdo en Islamabad se produce mientras un alto el fuego indefinido ha pausado la mayor parte de los combates.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel
Noticias

Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel

5
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

Últimas noticias de Donald Trump