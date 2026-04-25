Donald Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán para negociar un acuerdo y se tensiona el alto al fuego: "Tenemos todo para ganar y ellos no"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de sus enviados a Pakistán en el marco de la negociaciones de paz con el gobierno de Irán en ese país.

"No van a seguir haciendo vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada", sentenció el presidente norteamericano, en diálogo con Fox News.

De esta manera, los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner no viajarán a Pakistán para mantener conversaciones con Irán.

"Hace un rato les dije a los míos que se estaban preparando para salir: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Nosotros tenemos todas las cartas", destacó Trump.

Luego, el mandatario estadounidense expresó en Truth Social: "¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su "liderazgo". Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".

El intento de negociar un acuerdo en Islamabad se produce mientras un alto el fuego indefinido ha pausado la mayor parte de los combates.