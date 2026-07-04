Donald Trump celebró el 4 de julio y aseguró que Estados Unidos está "más fuerte que nunca"

En el marco del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos de la corona británica, el presidente Donald Trump destacó la participación de la gente en los festejos en Washington y aseguró que el país está "más fuerte que nunca".

"A pesar del calor, que no es tan intenso como se preveía, ¡la multitud en Washington D.C. es INCREÍBLE! ¡El amor por nuestro país nunca ha sido tan fuerte! Los espectáculos aéreos están a un nivel nunca antes visto: ¡qué grandes pilotos, qué gran equipo!", escribó el mandatario en Truth Social.

Trump adelantó que brindará un discurso cerca de las 22:00 (hora local) en el Monumento a Lincoln, donde se espera una importante convocatoria de personas.

Además, hizo referencia a rayones recientes y señaló: "El estanque reflectante luce estupendo, a pesar de todo lo que sufrió por los vándalos. Lo drenaremos rápidamente y repararemos los daños justo después de este gran fin de semana".

Por último, cerró su mensaje con un saludo por la fecha: "Feliz Día de la Independencia. ¡Nuestro país está más fuerte que NUNCA!".

El mensaje del presidente de Estados Unidos previo a su discurso por el Día de la Independencia (Truthsocial.com/@realDonaldTrump).

El panorama nacional en el que se celebra la independencia

Más temprano, en otro mensaje dirigido a la ciudadanía, Trump sostuvo que "mediante el coraje, el sacrificio y la convicción inquebrantable de que todos los hombres son creados iguales, Estados Unidos se forjó como una nación indivisible bajo Dios".

En el marco del 250° aniversario, se organizaron eventos masivos, desfiles y espectáculos de fuegos artificiales en distintos puntos del país, con Filadelfia y Washington D. C. como principales epicentros. La idea de estas celebraciones es reforzar un mensaje de unidad patriótica, por encima de las tensiones políticas internas.

Sin embargo, el contexto también está atravesado por debates en torno al rol de Estados Unidos en el financiamiento y el posicionamiento en conflictos internacionales activos, como los de Medio Oriente y Ucrania.

Donald Trump y la población de Estados Unidos celebran el 250° aniversario del país.

Esos cuestionamientos generan fuertes discusiones dentro del propio país, especialmente entre sectores jóvenes y universitarios, que señalan una contradicción entre los valores de "libertad" y la política exterior.

A esto se suman otros factores internos, como la inflación y una creciente desconfianza institucional, que para parte de la sociedad hacen que las celebraciones se perciban como alejadas de la realidad cotidiana.

En ese marco, Estados Unidos conmemora una fecha central de su identidad nacional en un clima de festejo, pero también de tensión interna.