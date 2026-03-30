El petróleo mantiene su tendencia alcista mientras los activos argentinos operan con disparidad

En una jornada marcada por la incertidumbre financiera internacional, el precio del petróleo continúa en ascenso y los activos de la Argentina muestran un comportamiento mixto en sus cotizaciones.

Mientras el mercado de renta variable local logra sostener signo positivo, los títulos de deuda pública enfrentan presiones a la baja, lo que impulsa el indicador de riesgo crediticio por encima de los seiscientos puntos básicos.

Impulso en el mercado de materias primas

El valor del crudo Brent registró un incremento del 2%, situándose en US$108 el barril.

Este movimiento alcista persiste a pesar de las recientes intervenciones del exmandatario Donald Trump, cuyas declaraciones sugerían una posible normalización en la circulación por el Estrecho de Ormuz.

La volatilidad en este sector continúa condicionando el ánimo de los inversores a nivel global, impactando directamente en la dinámica de las bolsas emergentes.

Desempeño dispar en renta variable y bonos

En la plaza doméstica, el índice MERVAL muestra una mejora del 1,8% con subas que se extienden a la totalidad de las especies que lo integran.

Sin embargo, este optimismo no se traslada de forma lineal al exterior. Los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York operan con resultados mixtos, reflejando una cautela mayor por parte de los operadores internacionales frente a la coyuntura económica.

Por otro lado, la renta fija presenta un escenario más complejo. Los bonos de la deuda pública operan en terreno negativo, lo que ha provocado que el riesgo país -medido por el banco JP Morgan- suba hasta los 620 puntos.

Esta divergencia entre el avance de las acciones locales y la caída de los títulos públicos marca una jornada de reacomodamiento de carteras en medio del actual contexto de incertidumbre.