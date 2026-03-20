El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán murió tras un nuevo ataque de EE.UU. e Israel

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que su portavoz, Ali-Mohammad Naeini, murió este viernes tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel.

Así lo confirmó en un informe difundido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, en el que se subrayó el trabajo de Naeini "durante más de cuatro décadas" en servicio de "la protección de la Revolución Islámica".

"Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda' guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes", indicaron desde el gobierno iraní.

En tanto, remarcaron que Naeini fue "un general valiente y sincero" y prometieron "continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas".

Según Irán, ya son más de 1.200 los muertos desde el inicio de la guerra

En este marco, las autoridades de Irán precisaron en su último balance que hubo más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, aunque la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Según se indicó, entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.