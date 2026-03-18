Donald Trump suspende la Ley Jones para frenar la escalada del petróleo ante la crisis por Ia guerra en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso una suspensión temporal de la denominada Ley Jones con el objetivo de contener la suba de los precios del petróleo y aliviar tensiones en el mercado energético.

La decisión fue confirmada por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien informó que la medida regirá por 60 días.

Según explicó, se trata de una acción orientada a reducir el impacto de las disrupciones de corto plazo en el abastecimiento energético, en el marco de las operaciones militares en curso.

La Ley Jones busca proteger la industria naval y marítima local.

De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, la flexibilización permitirá que recursos clave -como petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón- circulen con mayor fluidez hacia los puertos estadounidenses, en un intento por reforzar la estabilidad de las cadenas de suministro estratégicas.

La Ley Jones, vigente desde hace más de un siglo, restringe el transporte de mercancías entre puertos del país a embarcaciones de bandera estadounidense. Su suspensión temporal habilita, de manera excepcional, la participación de buques extranjeros en ese circuito logístico.

La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión internacional, marcado por el conflicto con Irán y las dificultades en el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Los incidentes recientes en esa zona afectaron el flujo comercial y presionaron al alza los precios del crudo.

En paralelo, Washington anunció la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, como parte de un paquete de medidas para amortiguar el impacto en el mercado energético.

Medios locales interpretaron la suspensión de la Ley Jones como un intento de reducir los costos logísticos internos, garantizar el abastecimiento de combustible para operaciones militares y sostener el suministro en bases y puntos críticos del país.