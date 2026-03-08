Estados Unidos alerta a la población civil en Irán sobre posibles ataques a zonas residenciales

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) emitió una advertencia contundente a la ciudadanía iraní: las áreas habitadas que el gobierno de Teherán utilice para maniobras militares se consideran, a partir de ahora, "objetivos militares legítimos".

Según el mando norteamericano, esta medida se ajusta a las normas del derecho internacional cuando instalaciones civiles se destinan a propósitos de guerra.

La inteligencia militar detectó que las fuerzas de Irán operan desde ciudades como Dezful, Isfahán y Shiraz para ejecutar lanzamientos de misiles balísticos y drones de ataque.

Al estar estos puntos de origen rodeados de civiles, el CENTCOM subrayó que dichos sitios pierden su inmunidad legal. Ante el peligro inminente, las fuerzas de Estados Unidos solicitaron formalmente a los residentes que no salgan de sus viviendas.

Críticas a la estrategia de Teherán

El almirante Brad Cooper, máximo responsable del CENTCOM, cuestionó duramente el accionar de las autoridades iraníes. "El régimen terrorista de Irán está ignorando flagrantemente las vidas civiles al atacar a nuestros socios del Golfo, mientras compromete la seguridad de su propio pueblo", sentenció el comandante.

El alto mando también responsabilizó a Irán de desestabilizar la seguridad en todo Oriente Medio.

Las acusaciones apuntan a una estrategia de agresiones deliberadas y sin distinción contra estructuras de uso público, tales como hoteles, terminales aéreas y núcleos residenciales en países vecinos.

Riesgo de daños colaterales

Aunque el Ejército de Estados Unidos aseguró que emplea todos los mecanismos disponibles para reducir el impacto en personas inocentes, aclaró que existe un límite operativo.

La institución militar manifestó que no tiene capacidad para asegurar la integridad de aquellos ciudadanos que permanezcan en las proximidades de infraestructuras que el régimen iraní use con fines de guerra.