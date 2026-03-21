Impactante video: así se vivió el momento en que un misil de Irán cayó en la ciudad israelí de Arad y dejó 71 heridos

Un misil balístico lanzado desde Irán cayó este sábado en la ciudad de Arad, al sur de Israel, y dejó al menos 71 personas heridas. La potente explosión causó daños importantes en varios edificios y activó rápidamente a los servicios de emergencia.

Un video que se difundió en redes sociales muestra cómo la onda explosiva del ataque hace volar puertas y ventanas de una vivienda. EnEn las imágenes se ve a una familia dentro de su hogar cuando ocurre el estallido, que provoca momentos de pánico.

Video: así se vivió el momento en que un video de Irán cayó en Arad, Israel





La grabación, tomada por una cámara de seguridad, no muestra fuego ni el instante exacto del impacto, pero deja en evidencia la fuerza de la explosión, que irrumpe de golpe y refleja la magnitud del ataque en la zona.

Según informaron los servicios de emergencia, la cantidad de personas heridas fue aumentando a medida que pasaban las horas. El Magen David Adom precisó que 10 se encuentran en estado grave, 13 con lesiones moderadas y 48 presentan heridas leves.

Los equipos de rescate siguen en la zona, retirando escombros y revisando los edificios dañados en busca de posibles nuevas víctimas. Hasta el momento, no se registraron fallecidos en la ciudad.

Así quedó un departamento tras el ataque con misiles iraníes que dañó edificios residenciales en Arad (Gentileza Reuters).

Otro misil cayó en la ciudad de Dimona





Casi al mismo tiempo que el ataque en Arad, otro misil alcanzó la ciudad vecina de Dimona, provocando heridas a 47 personas. La localidad es considerada sensible debido a la presencia de una importante instalación de investigación nuclear.

Fuentes militares confirmaron que el proyectil impactó directamente en un edificio, coincidiendo con imágenes difundidas que muestran una potente explosión al caer el misil.

Así quedó el edificio atacado por Irán en Dimona (Gentileza AFPTV).

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Soroka, en Beersheba. Entre ellas, un niño de 12 años se encuentra en estado delicado tras recibir esquirlas, mientras que una mujer de unos 30 años sufrió heridas moderadas por fragmentos de vidrio. Las restantes 45 personas presentan lesiones leves, muchas ocasionadas por caídas al intentar resguardarse o por crisis de ansiedad.

Los equipos de emergencia explicaron que los misiles portaban cargas explosivas de gran potencia, lo que causó daños significativos en viviendas y edificios cercanos a los puntos de impacto.

Las autoridades israelíes indicaron que seguirán brindando actualizaciones en las próximas horas, en medio de la preocupación por la escalada del conflicto. En total, los ataques de esta noche dejaron un saldo aproximado de 120 personas heridas en el sur del país.