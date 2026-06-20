Incendio y muerte en un hotel del Caribe: la dura experiencia de una argentina que salvó su vida

Un foraz incendio se registró en un hotel de lujo de República Dominicana, en el que murió una turista y se tuvo que desalojar a 1700 personas.

La víctima fatal es una turista italiana de 46 años, mientras que entre los evacuados estuvieron tres argentinos, que contaron cómo vivieron la situación.

"Recién habíamos llegado a la isla y nos comunicaron que había un pequeño inconveniente con un incendio", sostuvo la mujer en declaraciones radiales.

Valentina, una joven de General Baldissera, resaltó que estaban en una terraza cuando vieron cómo empezó el fuego.

"Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor", apuntó.

Por su parte, Daniela Muñoz, santafesina, oriunda de la localidad de San Cristóbal y residente en Moisés Ville, expresó que disfrutaba de unas vacaciones en ese all inclusive con su esposo y sus dos hijas cuando se enteró de lo que estaba sucediendo.

La mujer realizaba una excursión en la Isla Saona cuando se encontraron con el operativo. "Había helicópteros sacando agua del mar. Es increíble. Hasta ahora está humeando todo, imagínate, todas las palmeras, todo", expresó.

Cómo murió la única víctima

De acuerdo a la agencia de noticias italiana ANSA, la mujer sufrió una crisis respiratoria mientras se encontraba en la playa, adonde había acudido para colaborar en la evacuación de las habitaciones del complejo turístico.

Por su parte, las autoridades, en un comunicado, añadieron que tres personas fueron trasladadas a centros médicos y otras seis recibieron atención médica en el lugar de los acontencimientos.