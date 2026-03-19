Esperanza: un hisopado nasal permitió realizar un diagnóstico precoz de Alzheimer

Investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, desarrollaron un procedimiento mínimamente invasivo capaz de identificar indicadores biológicos de Alzheimer previo a la manifestación de síntomas cognitivos.

El método se realiza a partir de un hisopado nasal que sirve para recolectar células, permitiendo un análisis genético con un nivel de precisión del 81%.

Según los resultados publicados en la revista científica Nature Communications, la técnica se centra en la extracción de células nerviosas e inmunitarias ubicadas en la mucosa olfatoria, en la parte superior de la cavidad nasal.

Este acceso permite estudiar tejido neuronal vivo sin recurrir a procedimientos quirúrgicos complejos.

El método alcanza una precisión del 81%.

La relevancia de este hallazgo es fundamental para el pronóstico temprano de la enfermedad. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas padecen demencia a nivel global. El Alzheimer es la variante más prevalente, representando hasta el 70% de los diagnósticos de esta condición.

El proceso de recolección de datos requiere de unos pocos minutos y la aplicación de un aerosol anestésico local. Luego, los científicos utilizan un pequeño cepillo diseñado para alcanzar el área donde residen las neuronas sensoriales del olfato, obteniendo así el material biológico necesario para el análisis.

El equipo a cargo del avance, liderado por Bradley J. Goldstein, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke, analizó la actividad genética de miles de células en un grupo de 22 participantes. Esta comparación incluyó a individuos con diagnóstico confirmado, pacientes en etapas tempranas y sujetos sin la patología.

Su investigación demostró capacidad para detectar alteraciones en células nerviosas e inmunitarias incluso en personas con indicios bioquímicos positivos en pruebas de laboratorio, pero que todavía conservaban sus funciones cognitivas intactas. Este margen temporal es crítico para el abordaje de la enfermedad en todo el mundo.

Hasta el momento, la detección suele depender de test sanguíneos o pruebas cognitivas que se manifiestan en etapas más avanzadas del proceso neurodegenerativo. No obstante, el estudio del tejido vivo a través de la nariz ofrece una visión directa de los procesos patológicos subyacentes.

"Si podemos diagnosticar a las personas lo suficientemente temprano, tal vez podamos iniciar tratamientos que eviten que desarrollen Alzheimer clínico", explicó Goldstein. El investigador remarcó que la confirmación precoz es un factor esencial para mitigar el daño progresivo en el tejido cerebral.

Al identificar la patología en su fase preclínica, las posibilidades de intervención terapéutica se multiplican.

"Gran parte de lo que sabemos sobre Alzheimer proviene de tejidos obtenidos tras el fallecimiento. Ahora podemos estudiar tejido neural vivo, lo que abre nuevas posibilidades para el diagnóstico y el tratamiento", subrayó Vincent M. D'Anniballe, primer autor del estudio.

La investigación también destaca la importancia del compromiso de los voluntarios. Mary Umstead, participante del estudio, se involucró tras la experiencia de su hermana Mariah, diagnosticada a los 57 años: "Cuando se presentó la oportunidad de participar en una investigación, simplemente no lo dudé, porque nunca querría que otra familia pase por lo que vivimos con Mariah".

La Universidad de Duke ya inició el trámite de solicitud de la patente correspondiente para este método en los Estados Unidos. El objetivo a corto plazo es integrar esta herramienta en la práctica clínica habitual para el monitoreo de pacientes.

El desarrollo interdisciplinario de este método revolucionario contó con la participación de especialistas en biología celular, neurobiología y cirugía de cabeza y cuello.