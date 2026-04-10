Irán denuncia daños en 131 monumentos históricos tras los ataques de Estados Unidos e Israel

El ministro de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de Irán, Seyed Reza Salehi-Amiri, confirmó que 131 monumentos históricos y culturales resultaron dañados durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Según el funcionario, los impactos afectaron infraestructuras en 20 provincias, con niveles de destrucción que varían entre el 10% y más del 50%.

La mayor concentración de daños se registró en la capital, Teherán, donde 63 sitios fueron alcanzados por las ofensivas lanzadas el pasado 28 de febrero en el marco de la escalada bélica que causó la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Afectaciones al Patrimonio de la Humanidad

Entre los sitios más relevantes afectados por los bombardeos se encuentran piezas arquitectónicas clave reconocidas internacionalmente. Salehi-Amiri destacó el impacto en el Palacio de Golestán, ubicado en Teherán, al que describió como "una obra maestra de la arquitectura de las épocas safávida y qajar".

Asimismo, el Palacio de Sa'dabad, un complejo de 100 hectáreas y 20 museos, sufrió deterioros de gravedad.

La provincia de Isfahán también reportó la afectación de 23 sitios, siendo el más destacado el Palacio de Chehel Sotoun. El ministro también subrayó que los ataques alcanzaron el Valle de Khorramabad, un sitio con 63.000 años de antigüedad ubicado en el oeste de Irán.

Al respecto de la presencia militar extranjera, el funcionario sentenció: "Dondequiera que los estadounidenses han puesto un pie, no han traído más que destrucción, crímenes, guerra o explotación".

Reclamo ante organismos internacionales

Ante la magnitud de las pérdidas culturales, el gobierno de Irán remitió cartas informativas a ocho organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos.

El ministro lamentó que estas instituciones carezcan de poder para frenar lo que calificó como "crímenes de lesa humanidad".

Por su parte, la UNESCO manifestó su preocupación por la protección de los 29 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el país persa y aseguró que "sigue vigilando de cerca la situación del patrimonio cultural en Irán y en toda la región".

Estos informes se dan a conocer en un contexto de tregua, luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego por dos semanas, con próximas reuniones previstas en Pakistán.