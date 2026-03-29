Irán denunció que Estados Unidos prepara una ofensiva terrestre

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró este domingo que Estados Unidos está preparando una operación terrestre contra Irán. Todos los detalles del Conflicto en Medio Oriente.

A través de un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA, el funcionario advirtió que estos movimientos bélicos contradicen los mensajes diplomáticos que el gobierno norteamericano envió en las últimas jornadas. Hasta el momento, las autoridades en Washington no emitieron una respuesta formal ante la grave acusación.

Contradicciones diplomáticas y preparativos militares

Según el líder parlamentario, existe una dualidad en la estrategia de la administración estadounidense para con Teherán. "Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", denunció Mohammad Baqer Qalibaf.

El funcionario iraní afirmó que las fuerzas de su país ya se encuentran en estado de alerta ante la posible incursión de tropas extranjeras.

En su mensaje, subrayó que las fuerzas de defensa "esperan la llegada terrestre" de los soldados para responder con fuego y "castigar para siempre" a los aliados regionales de la potencia norteamericana.

Llamado a la unidad en un contexto de guerra

El discurso de Mohammad Baqer Qalibaf escaló en intensidad al describir el conflicto actual como una confrontación de alcance global.

"Estamos en una gran guerra mundial y debemos prepararnos para el camino sinuoso y difícil que tenemos por delante hasta alcanzar la cima", expresó, manifestando su confianza en poder "hacerle arrepentirse" a Estados Unidos para que no intente nuevos ataques en el futuro.

En un cierre dirigido a la cohesión interna, el titular del Legislativo enfatizó la importancia estratégico-militar de puntos clave como el Estrecho de Ormuz.



"El misil, la calle y el estrecho están presionando la garganta del enemigo. Así como sus soldados no abandonan los misiles ni el estrecho de Ormuz, ustedes tampoco abandonen la ‘trinchera' de la calle", exhortó al pueblo iraní.