Israel anuncia la eliminación del secretario personal del líder de Hezbolá en Beirut

El Ejército de Israel confirmó este jueves, que durante la última noche realizó un bombardeo en la ciudad de Beirut donde resultó muerto Ali Yusuf Harshi, quien se desempeñaba como secretario personal del líder de Hezbolá.



Según informaron las autoridades militares, el operativo se centró en una zona estratégica de la capital de Líbano para desarticular el entorno cercano de la máxima conducción del grupo chií.

El rol de Harshi en la estructura de mando

De acuerdo con el comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el fallecido no solo era un colaborador estrecho por su vínculo familiar como sobrino de Naim Qassem, sino que cumplía funciones operativas determinantes.

"Las FDI atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem", detalló el informe oficial. Las fuerzas armadas sostienen que Harshi ocupaba un lugar central en la gestión logística y en los protocolos de seguridad de la oficina del secretario general.



Ante las consultas de la prensa internacional, el Ejército de Israel descartó que el propio Naim Qassem hubiera sido alcanzado o muerto en este ataque específico.

Ofensiva sobre infraestructura en el sur de Líbano

La jornada de operaciones militares no se limitó a la capital. De forma simultánea, las fuerzas israelíes ejecutaron ataques aéreos sobre posiciones estratégicas en el sur del territorio libanés.

El objetivo principal de esta incursión fueron dos puentes ubicados sobre el río Litani.



El argumento brindado por las autoridades de Israel para estas maniobras es que dichas estructuras eran utilizadas de manera recurrente por Hezbolá para la transferencia de armamento y suministros militares hacia la zona fronteriza.