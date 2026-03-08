Israel profundizó la ofensiva en Líbano y el éxodo ya supera el medio millón de personas

Guerra en Medio Oriente. La escalada bélica en el Líbano alcanzó nuevos niveles de intensidad este domingo.

Las fuerzas de Israel multiplicaron sus operaciones en diversos puntos del país vecino, mientras se confirmó el deceso de dos efectivos militares israelíes en el marco de los enfrentamientos recientes.

El impacto civil de la ofensiva resulta devastador. Organizaciones de asistencia humanitaria ratificaron que, tras siete días de bombardeos ininterrumpidos, la cifra de ciudadanos que debieron abandonar sus hogares por la fuerza ya sobrepasó las 500.000 personas.

El desplazamiento masivo se concentra en las zonas más castigadas por la artillería y los ataques aéreos.

Cruce diplomático entre Londres y Washington

El conflicto también genera chispazos en la política internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó públicamente al Reino Unido por lo que consideró una incorporación tardía a las acciones militares contra Irán.

La respuesta de la administración británica no se hizo esperar. La secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, rechazó las presiones de la Casa Blanca al afirmar que su nación no "externalizaría" su política exterior.

La funcionaria marcó así la soberanía de Londres en la toma de decisiones respecto a la guerra que involucra a las fuerzas estadounidenses e israelíes frente a la administración de Teherán.

Balance de una semana crítica

El recuento de bajas y el volumen de evacuados sitúan a esta etapa del conflicto como una de las más crudas desde su inicio.

Mientras Israel sostiene la presión militar en todo el suelo libanés, la comunidad internacional observa con cautela la resistencia de los mandos británicos a seguir las directivas estratégicas impuestas desde Washington.