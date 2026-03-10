Menú
Martes, 10 de marzo de 2026

Javier Milei mostró unidad federal en Nueva York para atraer capitales extranjeros

El Presidente encabezó una comitiva de gobernadores aliados en Wall Street. Buscan captar proyectos mineros, energéticos y tecnológicos bajo el marco del RIGI.

Javier Milei consolidó este martes un fuerte respaldo político en el corazón financiero de Estados Unidos

Junto a un grupo de mandatarios provinciales que integran la Argentina Week, el jefe de Estado buscó enviar un mensaje de cohesión interna ante los mercados globales y garantizar la sostenibilidad de su plan económico.

La delegación, que contó con la presencia clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo integrada por los gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)

El foco en Wall Street y la minería

El eje de la jornada fue la seducción de grandes entidades financieras. Los gobernadores presentaron las ventajas competitivas de sus regiones frente a gigantes como JP Morgan y Bank of America, además de diversas firmas globales con sede en Nueva York.

La estrategia se centró en sectores críticos para el ingreso de divisas: energía y minería. En este sentido, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) funcionó como la principal herramienta de venta para los mandatarios, quienes también promocionaron el potencial del sector agroindustrial argentino.

Agenda tecnológica y reuniones privadas

La actividad oficial incluyó un fuerte componente de innovación. La comitiva pautó encuentros con referentes del área tecnológica, destacándose una reunión con directivos de Microsoft, corporación que tiene a The Vanguard Group como su principal accionista.

A través de paneles y audiencias reservadas con CEOs de compañías internacionales, los mandatarios provinciales intentan establecer nexos comerciales sin intermediarios. 

El objetivo final de la Casa Rosada es claro: posicionar al país como una plaza de inversión segura y demostrar que el programa económico cuenta con el consenso político necesario para perdurar.

