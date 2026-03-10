Javier Milei mostró unidad federal en Nueva York para atraer capitales extranjeros

Javier Milei consolidó este martes un fuerte respaldo político en el corazón financiero de Estados Unidos.

Junto a un grupo de mandatarios provinciales que integran la Argentina Week, el jefe de Estado buscó enviar un mensaje de cohesión interna ante los mercados globales y garantizar la sostenibilidad de su plan económico.

La delegación, que contó con la presencia clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo integrada por los gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)

El foco en Wall Street y la minería

El eje de la jornada fue la seducción de grandes entidades financieras. Los gobernadores presentaron las ventajas competitivas de sus regiones frente a gigantes como JP Morgan y Bank of America, además de diversas firmas globales con sede en Nueva York.

La estrategia se centró en sectores críticos para el ingreso de divisas: energía y minería. En este sentido, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) funcionó como la principal herramienta de venta para los mandatarios, quienes también promocionaron el potencial del sector agroindustrial argentino.

Agenda tecnológica y reuniones privadas

La actividad oficial incluyó un fuerte componente de innovación. La comitiva pautó encuentros con referentes del área tecnológica, destacándose una reunión con directivos de Microsoft, corporación que tiene a The Vanguard Group como su principal accionista.

A través de paneles y audiencias reservadas con CEOs de compañías internacionales, los mandatarios provinciales intentan establecer nexos comerciales sin intermediarios.

El objetivo final de la Casa Rosada es claro: posicionar al país como una plaza de inversión segura y demostrar que el programa económico cuenta con el consenso político necesario para perdurar.